Az anyatejjel szívta magába tehetségét a világbajnok labdarúgó

Augusztus elseje az anyatejes táplálás világnapja. „Ünnepeljük a bátor kezdéseket, a csendes éjszakákat, a könnyeket és a nevetéseket, a testbe és kapcsolatba vetett hitet” – írja Facebook-oldalán egy laktációs szaktanácsadó, hozzátéve, hogy „ez a nap minden anyáról szól. Azokról, akik most szoptatnak, akik szoptattak, és azokról is, akik próbálták, de más útra léptek.”

Az anyatej tartalmaz mindent, amire egy babának szüksége van

Forrás: Shutterstock

A szeretetemet is magába szívta az anyatejjel

A kisfiamat már a szülőszobán segítettek mellre tenni, így a világra jötte után nem sokkal részesült néhány korty anyatejben. Ügyetlenkedtünk még mind a ketten, de emlékszem, milyen boldog voltam, amikor láttam a szája szegletében a pár csepp anyatejet. Ezt az első alkalmat aztán még jó pár másik követte. Voltak nehézségek, mélypontok és sikerélmények, amikor ezeken együtt felülkerekedtünk. Közben valahogy mindig azt éreztem, hogy a szeretetemet is magába szívja az anyatejjel. Most már óvodás, magunk mögött hagytuk ezt az időszakot, de az ölelések megmaradtak.

Pelét öt éves koráig szoptatta az édesanyja

A világnap kapcsán eszembe jutott az a történet is, amelyet pár éve olvastam. Brazíliában egy időben nagyon háttérbe szorult a csecsemők anyatejes táplálása, ám mi más hozott volna ebben is változást, ha nem a futball? Állítólag óriásplakátokon hirdették, hogy a háromszoros világbajnok Pelét egykor ötéves koráig szoptatta az édesanyja. Ez az információ aztán sok honfitársuk kedvét meghozta a szoptatáshoz, akár hosszan tartóan is.

Mindenkinek a saját útja

A közösségi média persze ahhoz is jó terep, hogy ebben a témában is minősíthessék egymást az emberek, elítélve, ha valaki nem szoptatja a gyermekét, és azt is, ha évekig vállalja ezt. De hadd legyen ez mindenkinek a maga döntése, a saját útja. A gyermek táplálásának mikéntje pedig nem az anyaság fokmérője.