Aparhant vízben úszott, miközben kedvére lövöldözött mindenki

Aparhanton 50 harcos rántott fegyvert. Nem kellett személyi sérüléstől félni, mert a töltény ezúttal víz volt. Idén harmadszor rendezték meg a településen a vízi pisztolyos játékot, melynek keretében egy órán át lövöldözhettek kedvükre a résztvevők.

Fotó: Beküldött

Bár a játék eredendően a gyermekek szórakoztatását célozta, ma már ott tartunk, hogy az apukák is beszállnak a játékba – mondta Dávid Tímea, a település polgármestere. Akinek pedig nem sikerült teljesen eláznia a viadalban, azoknak a Mecseknádasdi Önkéntes Tűzoltók habpartija segíthetett ebben. A rendezvényt az Érted, Veled, Aparhant egyesület szervezi, de segítséget kaptak a lebonyolításban a helyi roma és német kisebbségi önkormányzat tagjaitól. A nyári programok ezzel nem zárultak le Aparhanton, legközelebb egy ideiglenes kertmozi szórakoztatja majd a falubelieket.