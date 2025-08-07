Három ciklus után sütőbe tette a múltját – Appelshoffer Ágnes új élete

Három cikluson keresztül szolgálta városát, aztán eljött a pillanat, amikor rájött: ideje új irányt venni. Appelshoffer Ágnes, Tolna korábbi polgármestere ma már nem a hivatalban, hanem a konyhában alkot. Kitanulta a pék- és cukrászmesterséget, és egy saját kis sütöde beindítására készül – ugyanott, Tolnán, ahol korábban városvezetőként dolgozott.

Célegyenesben, még az „iskolapadban”

Fotó: Beküldött

– Lassan érlelődött meg bennem a döntés, de amikor a mindennapi stressz már testi tünetekben is megjelent, tudtam, hogy nem folytathatom tovább – meséli. – Ráadásul elment mellőlem két fiatal és életerős polgármester is, Faddon és Medinán, ami nagyon megrázott. Az elődöm, Sümegi polgármester úr szintén fiatalon távozott közülünk. Azt éreztem, elindultam egy úton, amin nem akarok végigmenni.

A pandémia idején szembesült azzal, mennyire törékeny az egészség és az élet, és végül elhatározta: maga mögött hagyja a köz szolgálatát.

– Persze, volt benne rengeteg öröm is. Intézményeket átadni, terveket valóra váltani – ezek csodás érzések. De az élet is nagyszerű, és élni kell – fogalmazott.

Appelshoffer Ágnes új élete, új hivatása

A döntés után nem kapkodott. Hónapokig kereste az utat, merre tovább. Aztán az egyik volt iskolája kínált lehetőséget, ahol beiratkozott pék-cukrász képzésre.

– Sokan meglepődtek, mikor megláttak az iskolapadban, de én senkitől nem kértem segítséget. Nem akartam valami „meleg helyre” beülni csak azért, mert polgármester voltam. A konyha mindig közel állt hozzám, családanyaként sok örömet találtam benne, ha örömet okozhattam egy finom étellel.

Kitanulta a mesterséget, és ezzel együtt teljesen új életformát alakított ki magának.

Appelshoffer Ágnes új életet kezdett

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: MW

Az élet kovásza

– A nyitja az egésznek a kovász – mondja mosolyogva. – Kaptam egy adag szűk kovászt, amit nevelgetni kezdtem. Ma már én is tovább tudtam adni másnak. A kovászról gondoskodni kell, pont úgy, mint egy gyerekről. És közben megtanít türelemre, felelősségre, figyelemre – olyan dolgokra, amikre korábban nem volt időm.

A polgármesterség ugyanis egy 0–24-es elfoglaltság volt. Most viszont van idő gondolkodni, figyelni a családra, jelen lenni a mindennapokban.