A megyeszékhelyen sem lesz áram 2 órája

Áramszünetre kell készülni Tolna 23 településén

Augusztus 25. és szeptember 30. között az országban nagyon sok területén lesz áramszünet az E.ON által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre készülni a héten.

Mától, azaz augusztus 25-étől szeptember 1-ig a következő Tolna vármegyei településeken lesz szolgáltatáskiesés. Az E.ON pontos listát tett közzé arról, hol, mikor várható áramszünet. Ezen a héten áramszünetre kell számítani Tolna megye 23 településén, hívta fel a figyelmet az E.on

Forrás: nool.hu Szekszárdon, Pakson, Tolnán is lesz áramszünet Országosan 387 településen nem lesz villamosáram, figyelmeztet az E.ON. Tolna vármegyében a szolgáltatáskiesés 23 települést érint, köztük van Szekszárd is. Íme az érintett települések: Bátaszék, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Decs, Dombóvár, Döbrököz, Dunaszentgyörgy, Dunaújváros, Fadd, Györköny, Hőgyész, Kakasd, Kéty, Mőcsény, Paks, Sárszentmihály, Szakcs, Szekszárd, Tamási, Tengelic, Tolna, Várdomb és Zomba.

