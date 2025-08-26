2 órája
Áramszünetre kell készülni Tolna 23 településén
Augusztus 25. és szeptember 30. között az országban nagyon sok területén lesz áramszünet az E.ON által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre készülni a héten.
Mától, azaz augusztus 25-étől szeptember 1-ig a következő Tolna vármegyei településeken lesz szolgáltatáskiesés. Az E.ON pontos listát tett közzé arról, hol, mikor várható áramszünet.
Szekszárdon, Pakson, Tolnán is lesz áramszünet
Országosan 387 településen nem lesz villamosáram, figyelmeztet az E.ON. Tolna vármegyében a szolgáltatáskiesés 23 települést érint, köztük van Szekszárd is. Íme az érintett települések: Bátaszék, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Decs, Dombóvár, Döbrököz, Dunaszentgyörgy, Dunaújváros, Fadd, Györköny, Hőgyész, Kakasd, Kéty, Mőcsény, Paks, Sárszentmihály, Szakcs, Szekszárd, Tamási, Tengelic, Tolna, Várdomb és Zomba.