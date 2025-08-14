Aranyesőben fürdött a Mesz Dance Tánccsoport

A szekszárdi társulat a nemrég Siófokon megrendezett Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén mindhárom produkciójával első helyezést ért el. Azaz, a dobogó legmagasabb fokára a különdíjat is kiérdemlő Naszódi Karolina, valamint Bonnyai Fanni, illetve Kisfügedi Emese és Teller Petra állhatott fel.

Kisfügedi Emese és Teller Petra ugyancsak kiemelkedően szerepelt a siófoki versenyen, magabiztosan utasították maguk mögé a mezőnyt. Fotó: Beküldött fotó

Lázárné Halmai Krisztina, a Mesz Dance Tánccsoport vezetője és edzője örömmel újságolta, hogy ezzel a teljesítménnyel a Mesz Dance Tánccsoport, illetve a három produkció kvalifikálta magát a közelgő világbajnokságra, ami idén október elején lesz Horvátországban, Novalja városában.