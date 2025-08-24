Aranykuka érkezik Szekszárdra

A MOHU országos edukációs kampányt indított, amelynek részeként augusztus 26-án a szekszárdi hulladékudvarban nemcsak a lomok elhelyezésére lesz lehetőség, hanem nyerni is lehet. A turné során egy „aranykuka” érkezik, és aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart.

Fotó: BAZA Production / Forrás: Shutterstock

A játék részleteit a mohuaranykuka.hu oldalon találja meg.