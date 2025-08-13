Kukázza ki a főnyereményt!

Aranykuka érkezik a szekszárdi hulladékudvarba. Nem, ez nem valamiféle szakmai elismerés, vagy a megunt aranykészlet leadására szolgáló szelektív hulladékgyűjtő „edényzet”, hanem a MOHU országos edukációs turnéjának része, amely nyerési lehetőséget kínál azok számára, akik aznap hulladékot adnak ott le, és beolvassák a helyszíni QR-kódot. Ezzel akár 250 ezer forintot is nyerhetnek. Minderre augusztus 25-én és 26-án lesz lehetőség Szekszárdon.

A szekszárdi hulladékudvarba érkezik az Aranykuka (illusztráció)

A játék részleteit a mohuaranykuka.hu oldalon találni.