augusztus 26., kedd

Izsó névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyereményjáték

2 órája

Hoppá! Aranykuka tartogatott nyereményt a szekszárdi hulladékudvarban

Címkék#zöldhulladék#MOHU#aranykuka

Edukációs céllal indított kampányt a MOHU. Egy aranykuka járja be az ország tizenkét helyszínét, amely nyerési lehetőséget tartogat. Kedden a szekszárdi hulladékudvarban lehetett a játékra regisztrálni.

Révészné Hanol Erzsébet

Már a nyitást követően sorban álltak az autók a szekszárdi hulladékudvar bejáratánál, amelytől néhány méterre egy pódiumra állított hulladékgyűjtő edény tündökölt, jelezve: a MOHU országjáró turnéjának részeként megérkezett az aranykuka. Felmerült, hogy esetleg a nyereménnyel kecsegtető különleges kuka miatt volt ekkora érdeklődés a hulladékudvarban, de mint megtudtuk, teljesen átlagos volt a kedd reggeli forgalom.

Az aranykuka miatt sokan erre a napra időzítették a hulladékleadást
Megérkezett az aranykuka a szekszárdi hulladékudvarba is
Fotó: Mártonfai Dénes

A konyhafelújítással esett egybe a MOHU nyereményjátéka

Volt, aki zöldhulladékot hozott, más a fürdőszoba bontása során keletkezett szanitert pakolta le egy kisteherautó platójáról. Mikor arról érdeklődtünk, hogy tudatosan választották-e ezt a napot arra, hogy a nyereményjátékkal egybekötve váljanak meg a hulladéktól, mindkét férfitól azt a választ kaptuk, hogy a döntés annyiban volt tudatos, hogy hétfőnként zárva van a hulladékudvar, ezért jöttek kedden. Egy harmadik férfi viszont arról számolt be, hogy hallott a nyereményjátékról, és mivel éppen konyhafelújítást végeznek, kapóra jött, hogy amikor elhozza az építési törmeléket, a játékkal is megpróbálkozik.

Az ország tizenkét hulladékudvarában tűnik fel az aranykuka

A MOHU kampányában egy aranyszínű kuka járja be az országot, tizenkét különböző hulladékudvarban tűnik fel augusztusban. Ezek egyike volt kedden a szekszárdi. A nyereményjátékban úgy lehet részt venni, hogy miután az érdeklődők leadták a hulladékot, be kell olvasni a kihelyezett QR-kódot, amely egy regisztrációs felületre visz. 

Fotó: Mártonfai Dénes

Ha a regisztrációs űrlapon kitöltik a szükséges adatokat, engedélyezik a helymeghatározást és elfogadják a játékszabályzatot, részt vehetnek a heti sorsolásokon. A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a kapott ellenőrző e-mailben található linkre is rákattintanak.

Szeptember elsején lesz a sorsolás

A fődíj 12x250.000 forint, a heti nyeremények pedig a következők: 5x1 darab elektromos roller, 5x1 darab Fjällräven Kanken hátizsák, 5x1 darab okosóra, 5x1 darab termosz és 5x1 darab powerbank. A nyertesekkel a sorsolást követően a regisztrációkor megadott e-mail címen felveszik a kapcsolatot. A következő sorsolás szeptember elsején lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu