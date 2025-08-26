Hoppá! Aranykuka tartogatott nyereményt a szekszárdi hulladékudvarban

Már a nyitást követően sorban álltak az autók a szekszárdi hulladékudvar bejáratánál, amelytől néhány méterre egy pódiumra állított hulladékgyűjtő edény tündökölt, jelezve: a MOHU országjáró turnéjának részeként megérkezett az aranykuka. Felmerült, hogy esetleg a nyereménnyel kecsegtető különleges kuka miatt volt ekkora érdeklődés a hulladékudvarban, de mint megtudtuk, teljesen átlagos volt a kedd reggeli forgalom.

Megérkezett az aranykuka a szekszárdi hulladékudvarba is

Fotó: Mártonfai Dénes

A konyhafelújítással esett egybe a MOHU nyereményjátéka

Volt, aki zöldhulladékot hozott, más a fürdőszoba bontása során keletkezett szanitert pakolta le egy kisteherautó platójáról. Mikor arról érdeklődtünk, hogy tudatosan választották-e ezt a napot arra, hogy a nyereményjátékkal egybekötve váljanak meg a hulladéktól, mindkét férfitól azt a választ kaptuk, hogy a döntés annyiban volt tudatos, hogy hétfőnként zárva van a hulladékudvar, ezért jöttek kedden. Egy harmadik férfi viszont arról számolt be, hogy hallott a nyereményjátékról, és mivel éppen konyhafelújítást végeznek, kapóra jött, hogy amikor elhozza az építési törmeléket, a játékkal is megpróbálkozik.

Az ország tizenkét hulladékudvarában tűnik fel az aranykuka

A MOHU kampányában egy aranyszínű kuka járja be az országot, tizenkét különböző hulladékudvarban tűnik fel augusztusban. Ezek egyike volt kedden a szekszárdi. A nyereményjátékban úgy lehet részt venni, hogy miután az érdeklődők leadták a hulladékot, be kell olvasni a kihelyezett QR-kódot, amely egy regisztrációs felületre visz.

Fotó: Mártonfai Dénes

Ha a regisztrációs űrlapon kitöltik a szükséges adatokat, engedélyezik a helymeghatározást és elfogadják a játékszabályzatot, részt vehetnek a heti sorsolásokon. A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a kapott ellenőrző e-mailben található linkre is rákattintanak.

Szeptember elsején lesz a sorsolás

A fődíj 12x250.000 forint, a heti nyeremények pedig a következők: 5x1 darab elektromos roller, 5x1 darab Fjällräven Kanken hátizsák, 5x1 darab okosóra, 5x1 darab termosz és 5x1 darab powerbank. A nyertesekkel a sorsolást követően a regisztrációkor megadott e-mail címen felveszik a kapcsolatot. A következő sorsolás szeptember elsején lesz.