Aranykuka
1 órája
Kukázza ki a főnyereményt!
A hulladék leadás most nemcsak felelős lépés, hanem nyerési lehetőség is. Szekszárdra érkezik az Aranykuka.
Aranykuka érkezik a szekszárdi hulladékudvarba. Nem, ez nem valamiféle szakmai elismerés, vagy a megunt aranykészlet leadására szolgáló szelektív hulladékgyűjtő „edényzet”, hanem a MOHU országos edukációs turnéjának része, amely nyerési lehetőséget kínál azok számára, akik aznap hulladékot adnak ott le, és beolvassák a helyszíni QR-kódot. Ezzel akár 250 ezer forintot is nyerhetnek. Minderre augusztus 25-én és 26-án lesz lehetőség Szekszárdon.
A játék részleteit a mohuaranykuka.hu oldalon találni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre