Rengetegen vannak, de nem lehet irtani: meddig keseríti az életünket az árvaszúnyog?

A helyiek és a nyaralók beszámolói szerint a Balaton partján sok helyen szinte nem lehet megmaradni a rengeteg árvaszúnyogtól. Vajon mi okozza a tömeges rajzást, és mi várható?

Árvaszúnyogok minden mennyiségben a Balaton környékén, nem csípnek, de rondák

Fotó: Ripost olvasó

Árvaszúnyogok minden mennyiségben, még ősszel is

– Zamárdiban nyaraltunk egy hetet, de teljesen tönkretették a pihenésünket az árvaszúnyogok. Az esti órákban nem lehetett kint tartózkodni, mert mindenre – ételre, italra, ruházatra – rászálltak. Az ember orra előtt, szinte a szájába repülve ténykedtek. Éjszaka nem lehetett ablakot nyitni, mert tele lett velük a szoba. Ugyanez a helyzet volt a reggeli órákban is – mondta szekszárdi olvasónk.

Az árvaszúnyogok idei első generációjának rajzása júliusban véget ért, azonban a lerakott petékből kikelő második generáció továbbra is folyamatos rajzásokat produkál még szeptemberben is. Ennek oka az, hogy a Balatonban továbbra is magas az algakoncentráció, a víz pedig egyenletesen meleg –mondta dr. Vörös Géza szekszárdi szakmérnök. Az árvaszúnyog lárváinak mennyisége szoros összefüggésben áll az algásodás mértékével. A másik nagy tápanyagterhelő tényező a horgászok által a vízbe szórt etetőanyag egyre növekvő mennyisége – mondta a szakember.

Nem csíp, mégis zavaró, irtása nem lehetséges

Az árvaszúnyog nem csíp, nem szív vért, de mégis sokakat zavar. Szelektív irtása rajzáskor nem lehetséges: a csípőszúnyogokra használt piretroid rovarölő készítményeket szigorúan tilos élővíz közelében alkalmazni, mert a teljes vízi életközösségre végzetes hatással lennének. Az árvaszúnyogok irtása eszerint nem lehetséges, és nem is volna érdemes. Rajzáskor a fény vonzza őket, így főként lámpák, megvilágított falfelületek közelében lehetnek kellemetlen élményeink velük. Jelenlétükön túl semmi veszélyt nem jelentenek ránk – mondta dr. Vörös Géza.