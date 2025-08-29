augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Invázió

1 órája

Rengetegen vannak, de nem lehet irtani: meddig keseríti az életünket az árvaszúnyog?

Címkék#Balaton#Dr Vörös Géza#árvaszúnyog#víz

Akik az idén a Balaton közelében nyaraltak, azok megtapasztalhatták, hogy az esti, éjszakai és a kora reggeli órákban a furcsa lények mindent beterítettek. Rengeteg az árvaszúnyog, soha nem volt még ennyi belőlük. Rászállnak mindenre, idegesítő a jelenlétük.

Mauthner Ilona

A helyiek és a nyaralók beszámolói szerint a Balaton partján sok helyen szinte nem lehet megmaradni a rengeteg árvaszúnyogtól. Vajon mi okozza a tömeges rajzást, és mi várható?

árvaszúnyog invázió a Balatonnál
Árvaszúnyogok minden mennyiségben a Balaton környékén, nem csípnek, de rondák
Fotó: Ripost olvasó

Árvaszúnyogok minden mennyiségben, még ősszel is

– Zamárdiban nyaraltunk egy hetet, de teljesen tönkretették a pihenésünket az árvaszúnyogok. Az esti órákban nem lehetett kint tartózkodni, mert mindenre – ételre, italra, ruházatra – rászálltak. Az ember orra előtt, szinte a szájába repülve ténykedtek. Éjszaka nem lehetett ablakot nyitni, mert tele lett velük a szoba. Ugyanez a helyzet volt a reggeli órákban is – mondta szekszárdi olvasónk.

Az árvaszúnyogok idei első generációjának rajzása júliusban véget ért, azonban a lerakott petékből kikelő második generáció továbbra is folyamatos rajzásokat produkál még szeptemberben is. Ennek oka az, hogy a Balatonban továbbra is magas az algakoncentráció, a víz pedig egyenletesen meleg –mondta dr. Vörös Géza szekszárdi szakmérnök. Az árvaszúnyog lárváinak mennyisége szoros összefüggésben áll az algásodás mértékével. A másik nagy tápanyagterhelő tényező a horgászok által a vízbe szórt etetőanyag egyre növekvő mennyisége – mondta a szakember.

Nem csíp, mégis zavaró, irtása nem lehetséges

Az árvaszúnyog nem csíp, nem szív vért, de mégis sokakat zavar. Szelektív irtása rajzáskor nem lehetséges: a csípőszúnyogokra használt piretroid rovarölő készítményeket szigorúan tilos élővíz közelében alkalmazni, mert a teljes vízi életközösségre végzetes hatással lennének. Az árvaszúnyogok irtása eszerint nem lehetséges, és nem is volna érdemes. Rajzáskor a fény vonzza őket, így főként lámpák, megvilágított falfelületek közelében lehetnek kellemetlen élményeink velük. Jelenlétükön túl semmi veszélyt nem jelentenek ránk – mondta dr. Vörös Géza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu