augusztus 20., szerda

István névnap

32°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István öröksége

53 perce

Azt nézzük, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt bennünket (galéria)

Címkék#Szent István Napok#Ürgemezei Pihenőpark#Heringes Anita

Szent István örökségét méltatta és az új kenyér jelentőségét hangsúlyozta Heringes Anita polgármester. Pakson a Jézus Szíve templomban tartották az augusztus 20-i megemlékezést.

Révészné Hanol Erzsébet

– Nemcsak az államalapításra emlékezünk, hanem arra  a keresztény örökségre is, amely nemzedékről nemzedékre formálja közönségünket – fogalmazott ünnepi beszédében Heringes Anita, Paks polgármestere a Jézus Szíve templomban tartott augusztus 20-i megemlékezésen. Az új kenyérről szólva pedig azt mondta: a bőség, a gondviselés, a megújulás jelképe, amely emlékeztet bennünket arra, hogy a föld termése, a közös munka gyümölcse Isten áldásával mindannyiunk javát szolgálja. – Az új kenyér megszentelése arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg, amink van, és mindazt, amit kaptunk, osszuk meg egymással örömmel – tette hozzá.

Augusztus 20-i megemlékezés Pakson
Az augusztus 20-i megemlékezésen Heringes Anita, Paks polgármestere szegte meg az új kenyeret
Fotó: Molnár Gyula

Nemcsak a hagyományról, a közösségi erőről is szól az augusztus 20-i megemlékezés

Szent István örökségét méltatva kiemelte, hogy az útmutató a jelenben is, az államalapítás és a keresztény hit pedig olyan alapot adott, amelyre máig építhetünk. Azt hangsúlyozta, hogy ez a nap nemcsak a hagyományról szól, hanem arról a közösségi erőről is, amely összeköt bennünket. – Köszönöm Paks lakosságának, hogy befogadó, összetartó és közös munkával reménnyel tekint a jövőbe, még ha az időnként nehézségeket, küzdelmet is tartogat. Ehhez kívánok erőt, kitartást és hitet – mondta a polgármester, végül köszönetet mondott az embereknek azért is, hogy azt nézik, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt bennünket.

Az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői megszentelték, majd Heringes Anita megvágta azt, és minden ünneplő kapott belőle. A megemlékezésen közreműködött Klenk Réka.

Azt nézzük, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt bennünket

Fotók: Molnár Gyula

Családi programok, koncertek az Ürgemezőn

A Szent István Napok programjainak fő helyszíne idén az Ürgemezei Pihenőpark Pakson. Az ott kialakított Pagony közösségi térben, a szánkódomb mögötti területen hétfőn mozipiknik volt, majd keddtől családi programok, koncertek várták a kilátogatókat. A nap sztárfellépője a NOX volt, illetve Dr BRS volt. Szerdán este Dzsúdló ad koncertet, és Petione X Lizz zárja a napot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu