Azt nézzük, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt bennünket (galéria)

– Nemcsak az államalapításra emlékezünk, hanem arra a keresztény örökségre is, amely nemzedékről nemzedékre formálja közönségünket – fogalmazott ünnepi beszédében Heringes Anita, Paks polgármestere a Jézus Szíve templomban tartott augusztus 20-i megemlékezésen. Az új kenyérről szólva pedig azt mondta: a bőség, a gondviselés, a megújulás jelképe, amely emlékeztet bennünket arra, hogy a föld termése, a közös munka gyümölcse Isten áldásával mindannyiunk javát szolgálja. – Az új kenyér megszentelése arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg, amink van, és mindazt, amit kaptunk, osszuk meg egymással örömmel – tette hozzá.

Az augusztus 20-i megemlékezésen Heringes Anita, Paks polgármestere szegte meg az új kenyeret

Fotó: Molnár Gyula

Nemcsak a hagyományról, a közösségi erőről is szól az augusztus 20-i megemlékezés

Szent István örökségét méltatva kiemelte, hogy az útmutató a jelenben is, az államalapítás és a keresztény hit pedig olyan alapot adott, amelyre máig építhetünk. Azt hangsúlyozta, hogy ez a nap nemcsak a hagyományról szól, hanem arról a közösségi erőről is, amely összeköt bennünket. – Köszönöm Paks lakosságának, hogy befogadó, összetartó és közös munkával reménnyel tekint a jövőbe, még ha az időnként nehézségeket, küzdelmet is tartogat. Ehhez kívánok erőt, kitartást és hitet – mondta a polgármester, végül köszönetet mondott az embereknek azért is, hogy azt nézik, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt bennünket.

Az új kenyeret a történelmi egyházak képviselői megszentelték, majd Heringes Anita megvágta azt, és minden ünneplő kapott belőle. A megemlékezésen közreműködött Klenk Réka.