Teol.hu videó
1 órája
Szekszárd városa idén is méltósággal emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról (videó)
Az ünnepi eseménysorozat augusztus 20-án reggel kenyérszenteléssel és szentmisével indult a belvárosi római katolikus templomban, majd a Béla király térről elrajtoló színes felvonulással folytatódott. A Szekszárdon délelőtt megtartott programok fénypontja az ünnepi közgyűlés volt, amely során idén is elismeréseket adtak át.
Teol.hu videó
- A nagydorogi csecsemőgyilkosságról tart sajtótájékoztatót a rendőrség – Percről percre (videó)
- Elképesztő: így reagált a kamerára egy sün Szekszárdon (videóval)
- Együtt élvezték a közös muzsikálás örömét (videó)
- Meteoreső a focipályán: Gyönk az ég alatt ünnepelt (videó)
- Medinán a kultúrák találkozása nem megoszt, hanem gazdagít (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre