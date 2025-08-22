Szekszárd városa idén is méltósággal emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról (videó)

Az ünnepi eseménysorozat augusztus 20-án reggel kenyérszenteléssel és szentmisével indult a belvárosi római katolikus templomban, majd a Béla király térről elrajtoló színes felvonulással folytatódott. A Szekszárdon délelőtt megtartott programok fénypontja az ünnepi közgyűlés volt, amely során idén is elismeréseket adtak át.