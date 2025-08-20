1 órája
Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Tamási és Paks is ünnepelt – így zajlott az augusztus 20.
Tolna vármegye számos településén méltó módon emlékeztek meg augusztus 20-án államalapító Szent István királyról és az új kenyér ünnepéről. Szekszárdon kitüntetéseket adtak át a városért sokat tett személyeknek és közösségeknek, Bonyhádon a Merész Konrád-díjat osztották ki, Dombóváron a „Dombóvár Kenyere” akció segített egy civil szervezetet, míg Tamásiban és Paks városában is a közösség erejét és a keresztény örökséget méltatták az ünnepi beszédekben.
Mint arról már beszámoltunk, Szekszárd városa idén is méltósággal emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról. Az ünnepi eseménysorozat augusztus 20-án reggel kenyérszenteléssel és szentmisével indult a belvárosi római katolikus templomban, majd a Béla király térről elrajtoló színes felvonulással folytatódott. A Szekszárdon délelőtt megtartott programok fénypontja az ünnepi közgyűlés volt, amely során idén is elismeréseket adtak át. Az ünnepi közgyűlésen 15 polgárt és vállalkozást tüntetettek ki kiemelkedő teljesítményükért. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő építése csak hitre és kitartó munkára alapozható. A díjazottak között olyan személyek és közösségek vannak, akik a város fejlődéséhez és a közélethez való hozzájárulásukkal érdemelték ki az elismerést.
Fotók: Kiss Albert
Az ünnepség kiemelkedő része a városi kitüntetések átadása. Elsőként Csillagné Szánthó Polixéna munkásságát, közéleti szerepvállalását ismerték el posztumusz. Amint elhangzott: Csillagné Szánthó Polixéna egész életét a közösség szolgálatának szentelte: tanítóként generációkat nevelt, önkormányzati képviselőként a város érdekeit képviselte, közösségszervezőként és lelki segítőként pedig mindenkinek példát mutatott emberségből, alázatból és elkötelezettségből. A Pro Urbe Emlékplakettet Csillagné Szánthó Polixéna özvegye, Csillag Sándor vette át.
Szintén Pro Urbe Emlékplakettet vehetett át Petkó Tamás plébános. Petkó Tamás 1963-ban született Pécsen, 1990-ben szentelték pappá. Szolgálata során több településen vezette a plébániákat, 2017 óta Szekszárdon plébános, ahol több templom és kápolna lelkipásztora. Elkötelezett a közösségépítés és a fiatalok iránt, aktívan részt vesz a diákok nevelésében, szentmiséket és katekéziseket tartva, hogy az egyház tanítását minél többen megismerjék.
Bonyhádon Gaál-Martin Elvira kapta a Merész Konrád-díjat
Gaál-Martin Elvira pedagógus vehette át az idén a Merész Konrád-díjat a bonyhádi művelődési központban, ahol Szent István király és az új kenyér ünnepére gyűltek össze augusztus 20-án. A város önkormányzata minden évben ezen a napon adja át a kiemelkedő oktató-nevelő munkáért járó elismerést, illetve a Virágos Bonyhádért Díjat a Colonia Alapítvány tanulmányi ösztöndíjaival egyetemben. Ünnepi köszöntőt a térség országgyűlési képviselője, Dr. Csibi Krisztina mondott. – Szent István emléke máig kötelez mindannyiunkat, leginkább a helytállásra a jelenben, és hogy vigyázzunk szeretett hazánkra, óvjuk a veszélyektől, védjük meg függetlenségét – emelte ki.
Augusztus huszadika egyszerre kapcsolódik a magyar identitástudat és államszervezet gyökereihez, valamint az új gabonából sült kenyérhez, amely a közösséget, az életet és a teremtőnek szóló hálát is jelképezi. Ennek tükrében áldották meg a történelmi egyházak képviselői az új kenyeret, amelyet Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere szegett meg.
Fotók: Mártonfai Dénes
Az ünnepségen levetített – és Bonyhád Város Önkormányzata közösségi oldalain is elérhető – kisfilm Gaál-Martin Elvirát mutatja be, aki a “pedagógia iránti elkötelezettsége, a néptánc és éneklés, valamint a hagyományőrzés területén végzett példaértékű munkája, illetve a gyermekek körében végzett tehetséggondozó és közösségépítő tevékenysége elismeréseként” érdemelte ki a Merész Konrád-díjat.
Dombóvár méltó módon ünnepelt az összefogás jegyében
Dombóvár idén is méltó módon ünnepelte augusztus 20-át, az államalapítás és az új kenyér napját.
A hagyományos kenyérszenteléshez kapcsolódva ismét átadták a Dombóvár Kenyere akció nyereményét, amely immár nyolcadik alkalommal biztosított lehetőséget egy helyi civil szervezet támogatására.
A város lakóinak szavazatai alapján ezúttal a Dombóvári Állatbarát Alapítvány részesült az elismerésben. A jelképes vándor kenyérlapátot a Százszorszép Alapítvány képviseletében dr. Tillman Anikó adta át Porcsa Ritának és Fehér Adriennek.
– Ez az akció az összefogást példázza – ahogyan az új kenyér ünnepe is a közösségteremtés és a közös értékek erejét hordozza – hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester.
Az Európa Pékség – a kezdeményezés partnere – 100 ezer forint értékű utalvánnyal támogatta az alapítványt, amelyet Iliáz Cenaj tulajdonos és a polgármester közösen adtak át. Emellett minden megvásárolt félkilós, adalékanyag-mentes formakenyér után 20 forint az alapítvány munkáját segíti, így a vásárlók is részesei lehetnek a jótékonyságnak.
A kenyérszentelés és a támogatási akció egyaránt azt üzeni: a hagyományok ápolása mellett a közösség összefogása adja Dombóvár igazi erejét és jövőjét.
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
Tamásiban is méltó módon ünnepelték augusztus 20-át, Szent István király és az új kenyér napját. Az ünnepi megemlékezésen Porga Ferenc polgármester beszédében hangsúlyozta: első királyunk történelmi nagysága ma is példát mutat, hiszen hitben, összefogásban és hosszú távú gondolkodásban rejlik az erőnk.
– Szent István felismerte, hogy a túlélés nemcsak a kard erejében rejlik, hanem a rendben, a keresztény hitben és a szilárd állami berendezkedésben. Bölcsességét mutatta, hogy egyszerre volt harcos, építő, hívő és államférfi – fogalmazott a polgármester, aki felidézte: István megszervezte az egyházmegyéket, templomokat építtetett, tanítókat és mestereket hívott, akik a műveltség, a hit és a törvények tiszteletére nevelték a magyarokat.
Az ünnep másik szimbóluma, az új kenyér, a munka, az összefogás és a közös élet jelképe. – Ez hálaadás mindazok felé, akik munkájukkal gyarapítják közösségünket – mondta Porga Ferenc, aki Széchenyi szavait idézte: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
A városvezető hozzátette: Tamási büszke lehet arra, hogy a hagyományok ápolásában élen jár. – A mi feladatunk, hogy közösséget szervezzünk, és azt keressük, ami összeköt, nem ami szétválaszt – hangsúlyozta a polgármester.
A keresztény örökség ünnepe is
– Nemcsak az államalapításra emlékezünk, hanem arra a keresztény örökségre is, amely nemzedékről nemzedékre formálja közönségünket – fogalmazott ünnepi beszédében Heringes Anita, Paks polgármestere a Jézus Szíve templomban tartott augusztus 20-i megemlékezésen. Az új kenyérről szólva pedig azt mondta: a bőség, a gondviselés, a megújulás jelképe, amely emlékeztet bennünket arra, hogy a föld termése, a közös munka gyümölcse Isten áldásával mindannyiunk javát szolgálja. – Az új kenyér megszentelése arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg, amink van, és mindazt, amit kaptunk, osszuk meg egymással örömmel – tette hozzá.
Szent István örökségét méltatva kiemelte, hogy az útmutató a jelenben is, az államalapítás és a keresztény hit pedig olyan alapot adott, amelyre máig építhetünk. Azt hangsúlyozta, hogy ez a nap nemcsak a hagyományról szól, hanem arról a közösségi erőről is, amely összeköt bennünket.
Fotók: Molnár Gyula