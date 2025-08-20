Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Tamási és Paks is ünnepelt – így zajlott az augusztus 20.

Az Európa Pékség – a kezdeményezés partnere – 100 ezer forint értékű utalvánnyal támogatta az alapítványt, amelyet Iliáz Cenaj tulajdonos és a polgármester közösen adtak át. Emellett minden megvásárolt félkilós, adalékanyag-mentes formakenyér után 20 forint az alapítvány munkáját segíti, így a vásárlók is részesei lehetnek a jótékonyságnak.

A kenyérszentelés és a támogatási akció egyaránt azt üzeni: a hagyományok ápolása mellett a közösség összefogása adja Dombóvár igazi erejét és jövőjét.

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

Tamásiban is méltó módon ünnepelték augusztus 20-át, Szent István király és az új kenyér napját. Az ünnepi megemlékezésen Porga Ferenc polgármester beszédében hangsúlyozta: első királyunk történelmi nagysága ma is példát mutat, hiszen hitben, összefogásban és hosszú távú gondolkodásban rejlik az erőnk.

– Szent István felismerte, hogy a túlélés nemcsak a kard erejében rejlik, hanem a rendben, a keresztény hitben és a szilárd állami berendezkedésben. Bölcsességét mutatta, hogy egyszerre volt harcos, építő, hívő és államférfi – fogalmazott a polgármester, aki felidézte: István megszervezte az egyházmegyéket, templomokat építtetett, tanítókat és mestereket hívott, akik a műveltség, a hit és a törvények tiszteletére nevelték a magyarokat.

Az ünnep másik szimbóluma, az új kenyér, a munka, az összefogás és a közös élet jelképe. – Ez hálaadás mindazok felé, akik munkájukkal gyarapítják közösségünket – mondta Porga Ferenc, aki Széchenyi szavait idézte: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

A városvezető hozzátette: Tamási büszke lehet arra, hogy a hagyományok ápolásában élen jár. – A mi feladatunk, hogy közösséget szervezzünk, és azt keressük, ami összeköt, nem ami szétválaszt – hangsúlyozta a polgármester.

A keresztény örökség ünnepe is

– Nemcsak az államalapításra emlékezünk, hanem arra a keresztény örökségre is, amely nemzedékről nemzedékre formálja közönségünket – fogalmazott ünnepi beszédében Heringes Anita, Paks polgármestere a Jézus Szíve templomban tartott augusztus 20-i megemlékezésen. Az új kenyérről szólva pedig azt mondta: a bőség, a gondviselés, a megújulás jelképe, amely emlékeztet bennünket arra, hogy a föld termése, a közös munka gyümölcse Isten áldásával mindannyiunk javát szolgálja. – Az új kenyér megszentelése arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg, amink van, és mindazt, amit kaptunk, osszuk meg egymással örömmel – tette hozzá.