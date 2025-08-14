Ha most megy nyaralni, erről tudnia kell – óriási dugók várhatók a horvátországi autópályákon

Déli szomszédunkban hosszú hétvége lesz – augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban – így az eddigieknél is nagyobb tumultus várható elsősorban a zágrábi csomópontnál. Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás – figyelmeztet a Világgazdaság. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani.

Hatalmas dugó várható a zágrábi sztrádán – Fotó: MW (illusztráció)

Aki most indul nyári szabadságára, annak érdemes úgy tervezni, hogy az éjszakai órákban érjék el ezt a pontot, így nyugalmasabb utazásban lehet részük, nem is beszélve arról, hogy a reggeli kávé a tengerparton jó kezdete lehet a nyaralásnak.

Az idei év első hét hónapjában több mint 46 millió autó használta az Adriára vezető sztrádákat, ami körülbelül 2 millióval több, mint egy évvel korábban. Idén nyáron eddig még egyetlen hétvége sem telt el anélkül, hogy ne döntött volna csúcsot a horvát autópályák forgalma.