43 perce
Ha most megy nyaralni, erről tudnia kell – óriási dugók várhatók a horvátországi autópályákon
Aki Horvátországba indul a hétvégén, jól gondolja meg, hogy mikor száll autóba. Komoly torlódások várhatók a sztrádán.
Déli szomszédunkban hosszú hétvége lesz – augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban – így az eddigieknél is nagyobb tumultus várható elsősorban a zágrábi csomópontnál. Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás – figyelmeztet a Világgazdaság. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani.
Aki most indul nyári szabadságára, annak érdemes úgy tervezni, hogy az éjszakai órákban érjék el ezt a pontot, így nyugalmasabb utazásban lehet részük, nem is beszélve arról, hogy a reggeli kávé a tengerparton jó kezdete lehet a nyaralásnak.
Az idei év első hét hónapjában több mint 46 millió autó használta az Adriára vezető sztrádákat, ami körülbelül 2 millióval több, mint egy évvel korábban. Idén nyáron eddig még egyetlen hétvége sem telt el anélkül, hogy ne döntött volna csúcsot a horvát autópályák forgalma.
Az autópályákat kezelő cég, a HAC legfrissebb adatai szerint augusztus 8. és 10. között csaknem 1,1 millió autó hajtott fel a pályákra, ami 2 százalékkal több mint tavaly, a sofőrök pedig összesen bruttó 8,16 millió euró útdíjat fizettek. A HAC szóvivője szerint idén annyi az autó, hogy már hét közben sincsenek forgalommentes időszakok.