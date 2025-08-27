Autós üldözések, Forma–1, életmentések – exkluzív beszélgetés Ágoston Ferenc mentőhelikopter pilótával

Több mint 5000 órát és 13 000 felszállást teljesített a Honvédségnél, a Rendőrség Légi Rendészeténél és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nél. Ágoston Ferenc kamaszkorában ismerkedett meg a repüléssel, majd kitanulta a repülésirányítást. Az első adandó alkalommal jelentkezett helikopter pilótának és vezette a kor számos típusát. Üldözött autót rendőrként a levegőből, és rendszeresen dolgozott a Forma–1-en is, majd mentőhelikopter pilótaként vonult nyugdíjba nemrégiben. Kutny Gábor beszélgetett fordulatos életútjáról és nehéz helyzetekről Ágoston Ferenc kapitánnyal.

Ágoston Ferenc mentőhelikopter pilóta volt stúdiónk vendége

Fotó: A szerző felvétele