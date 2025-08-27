Teol.hu podcast
10 perce
Autós üldözések, Forma–1, életmentések – exkluzív beszélgetés Ágoston Ferenc mentőhelikopter pilótával
Több mint 5000 órát és 13 000 felszállást teljesített a Honvédségnél, a Rendőrség Légi Rendészeténél és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nél. Ágoston Ferenc kamaszkorában ismerkedett meg a repüléssel, majd kitanulta a repülésirányítást. Az első adandó alkalommal jelentkezett helikopter pilótának és vezette a kor számos típusát. Üldözött autót rendőrként a levegőből, és rendszeresen dolgozott a Forma–1-en is, majd mentőhelikopter pilótaként vonult nyugdíjba nemrégiben. Kutny Gábor beszélgetett fordulatos életútjáról és nehéz helyzetekről Ágoston Ferenc kapitánnyal.
Teol.hu podcast
- Bátori Mihály ökölvívó Szekszárdról Liverpoolba tart
- Egy újra gondolt klasszikus – Magyarország Tortája Dobos C. József előtt tiszteleg
- A szekszárdi szakértő, akinek a legnagyobb borászatok is adnak a véleményére
- Sütőbe tette a politikát a volt polgármester, aki most a kemence mellől épít új közösséget
- Nem csak az iskola kezdődik szeptemberben, hanem a színházi évad is
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre