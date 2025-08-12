Ezeket az autókat kedvelik leginkább a tolvajok – ha önnek is ilyen van, legyen óvatos!

Az ellopott autók kapcsán az egyik legérdekesebb adat, hogy tavalyelőtthöz képest dupla annyi Suzukit loptak el tavaly. Ennek ellenére az Opel lett a listavezető, ezt követi a Suzuki, majd harmadik helyen a Ford, a negyedik és ötödik helyen pedig a Volkswagen és a Mercedes-Benz áll. Az autótolvajok praktikus szemmel választják ki az „áldozatot”.

Tavalyi adata: még mindig a nyitva felejtett, felügyelet nélkül hagyott autók vonzzák az autótolvajokat (Illusztráció: Shuttertsock)

Autótolvajok a fővárosban voltak a legaktívabbak

Bár lakosságarányosan a közel 1,7 milliós Budapest az első helyezett az autólopások tekintetében, a maradék két dobogós helyen már nem a legnagyobb települések állnak. A második helyezett ugyanis Gyöngyös lett, és harmadik helyen – nem sokkal lemaradva a Heves vármegyei várostól – Győr áll. A lista további helyein sorrendben Eger, Kecskemét, Heves és Vác kapott helyet, Magyarország nagyvárosai – köztük Debrecen, Szeged, Miskolc Pécs – fel sem kerültek. Szerencsére Szekszárd és Paks sem szerepel a listán.

Ez az autó a legkeresettebb a tolvajok körében

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a legnagyobb veszélyben az Opel van, ami nem is véletlen. Egyrészt rengeteg ilyen típusú autó fut az utakon, másrészt az alkatrészei kifejezetten keresettek és kelendőek a piacon. Ez a két tény pedig igazán vonzóvá teszi ezt a típust a tolvajok szemében.

Ám nem sokkal lemaradva tőle ott van a Suzuki és a Ford, amelyek szintén gyakran bukkannak fel az eltulajdonított autók listáján. Ezek az autók könnyen eladhatók és nem ritka, hogy még a legmodernebb lopásgátló rendszerekkel sem rendelkeznek.

És mely módszerrel követték el a leggyakrabban a lopásokat tavaly? Kiderült, hogy még mindig a nyitva felejtett, felügyelet nélkül hagyott autók vonzzák a tolvajokat. Emellett jellemző volt a közterületen tárolt, roncsnak minősülő vagy az alacsony értékű járművek eltulajdonítása is.

Mindez azt is jelenti, hogy nem a presztízs motiválja a tolvajokat, hanem a biztos haszon. Amíg egy sportautót nehezebb eldugni vagy értékesíteni, addig egy népszerű személygépkocsit pillanatok alatt tovább lehet adni vagy szét lehet bontani alkatrészekre és úgy tovább értékesíteni – különösen akkor, ha a tulajdonos nem védte alaposan a járművét.