4 órája
Ezeket az autókat kedvelik leginkább a tolvajok – ha önnek is ilyen van, legyen óvatos!
Évről évre nő azok száma, akik – hosszabb-rövidebb időre – meglovasítanak egy-egy személygépkocsit. Sokan azt hiszik, hogy az autótolvajok legfőbb zsákmánya a luxusautó: a drága terepjárók vagy sportkocsik, pedig a számok az ellenkezőjét bizonyítják.
Az ellopott autók kapcsán az egyik legérdekesebb adat, hogy tavalyelőtthöz képest dupla annyi Suzukit loptak el tavaly. Ennek ellenére az Opel lett a listavezető, ezt követi a Suzuki, majd harmadik helyen a Ford, a negyedik és ötödik helyen pedig a Volkswagen és a Mercedes-Benz áll. Az autótolvajok praktikus szemmel választják ki az „áldozatot”.
Autótolvajok a fővárosban voltak a legaktívabbak
Bár lakosságarányosan a közel 1,7 milliós Budapest az első helyezett az autólopások tekintetében, a maradék két dobogós helyen már nem a legnagyobb települések állnak. A második helyezett ugyanis Gyöngyös lett, és harmadik helyen – nem sokkal lemaradva a Heves vármegyei várostól – Győr áll. A lista további helyein sorrendben Eger, Kecskemét, Heves és Vác kapott helyet, Magyarország nagyvárosai – köztük Debrecen, Szeged, Miskolc Pécs – fel sem kerültek. Szerencsére Szekszárd és Paks sem szerepel a listán.
Ez az autó a legkeresettebb a tolvajok körében
Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a legnagyobb veszélyben az Opel van, ami nem is véletlen. Egyrészt rengeteg ilyen típusú autó fut az utakon, másrészt az alkatrészei kifejezetten keresettek és kelendőek a piacon. Ez a két tény pedig igazán vonzóvá teszi ezt a típust a tolvajok szemében.
Ám nem sokkal lemaradva tőle ott van a Suzuki és a Ford, amelyek szintén gyakran bukkannak fel az eltulajdonított autók listáján. Ezek az autók könnyen eladhatók és nem ritka, hogy még a legmodernebb lopásgátló rendszerekkel sem rendelkeznek.
És mely módszerrel követték el a leggyakrabban a lopásokat tavaly? Kiderült, hogy még mindig a nyitva felejtett, felügyelet nélkül hagyott autók vonzzák a tolvajokat. Emellett jellemző volt a közterületen tárolt, roncsnak minősülő vagy az alacsony értékű járművek eltulajdonítása is.
Mindez azt is jelenti, hogy nem a presztízs motiválja a tolvajokat, hanem a biztos haszon. Amíg egy sportautót nehezebb eldugni vagy értékesíteni, addig egy népszerű személygépkocsit pillanatok alatt tovább lehet adni vagy szét lehet bontani alkatrészekre és úgy tovább értékesíteni – különösen akkor, ha a tulajdonos nem védte alaposan a járművét.
Nem csak a drága autókra kell jobban vigyázni
A szakértők éppen ezért azt javasolják, hogy ne hagyjuk magára az autót elhagyatott parkolóhelyeken, és érdemes extra védelmi eszközökkel is felszerelni, például kormányzárat, nyomkövetőt vagy akár a garázskaput vezérlő biztonsági rendszert. A jól megvilágított, forgalmas helyeken parkolt autóknak kisebb az esély arra, hogy valaki nyom nélkül eltünteti. Ha valamilyen értéktárgy is a kocsiban marad, az még csábítóbbá teszi a tolvajok számára, ezért ezeket soha nem szabad bennhagyni az utastérben, ahova beláthatnak.
Ha eddig azt gondolta, csak a drága autókra kell vigyázni, ideje újragondolni a stratégiáját.