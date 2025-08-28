augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Az eladó nem tudott segíteni, mert meghúzta a derekát

Mauthner Ilona

Minden bolti eladótól azt hallani: alig van vásárló, félnek, be kell zárni az üzletet. Emiatt azt gondolná az ember, ha vásárlóként megjelenik egy üzletben, lesik a kívánságait, két kézzel kapnak érte. 

fájt a dereka az eladónak
Az eladónak fájt a dereka, ezért nem tudott segíteni
Forrás: egészségkalauz.hu

Nemrégiben egy bútorboltban jártunk, ahol nem csak nézelődtünk, vettünk is egy kanapét. Az eladó közölte, hozzunk magukkal valakit, aki emelni tud, mert neki fáj a dereka, és nem tud segíteni. Hát vittünk. Amikor hordtuk ki a bútor darabjait a kocsihoz, kiderült, az egyiknek a hátsó huzata fel van repedve. Ott tébláboltunk, mit csináljunk. Ő ránk mordult: hátul úgy sem látszik, nincs jelentősége. 

A bútort végül megvettük, de azt gondolom, talán nem véletlen, hogy kiesik a vásárlók rostáján az üzletek fele. 
 

 

