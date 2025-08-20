augusztus 20., szerda

Paks II.

1 órája

Az első beton öntésére készülnek

Címkék#betonlap#Paks II Atomerőmű Zrt#atomenergia

Teol.hu
Forrás: Facebook

Megkezdődött a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére, olvashat a Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook-bejegyzésében. Az organizációs terv szerint dolgoznak a felvonulási terület kialakításán. A területrendezés és betonlapok lefektetése után hozzáfogtak a kivitelezői konténerek telepítéséhez. A kivitelezést az ASZE alvállalkozója, a TITAN2 végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt. bevonásával. 

Forrás:  Facebook

 

 

