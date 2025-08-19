Az önkormányzat meghallotta a hátránnyal élők kérését

A vezetősáv túl közel került az üzletek bejárataihoz, az iskola rámpájánál élesen tört a vonalvezetés, valamint hiányoztak a gyengénlátók számára szükséges jelölések a lépcsőkön – többek között ezeket az észrevételeket tették a hátránnyal élők delegációjának tagjai a bejárás során.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesületének munkatársai több kisebb akadálymentesítési problémát jeleztek

A bejárást követően a város vezetői ígéretet tettek arra, hogy a felvetéseket egyeztetik a tervezővel és a kivitelezővel.

– Tamási önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő emberek biztonságára, és partnerként kezeli az érdekvédelmi szervezeteket – mondta Porga Ferenc polgármester. Ennek megfelelően a javítási munkákat a kéréseknek megfelelően rögtön megkezdte a kivitelező. A vezetősávokat távolabb helyezzük a faltól, így a jövőben elkerülhetők lesznek a gyalogos ütközések az üzletekből kilépőkkel.

– Emellett a kérésnek megfelelően a Würtz iskolához vezető lépcsőkre is jelzések kerülnek a biztonságos közlekedés érdekében. Azt gondolom nagyon fontos ez a fajta együttműködés, hiszen olyan nézőpontok kerülnek elő ilyen bejárások esetén, amelyet csak azok tudhatnak, akinek nap mint nap meg kell küzdeni a nehézségekkel. Számunkra pedig fontos, hogy közös együttműködéssel valóban mindenki számára élhető köztereket hozhatunk létre – tette hozzá a városvezető.