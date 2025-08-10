Az utolsó felszállás – búcsú a legendás légimentőstől

Csütörtökön szállt fel utoljára a légimentő bázisról Ágoston Ferenc (ÁGI) kapitány utolsó mentőrepülésére Szekszárdon – írta bejegyzésében a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Ágoston Ferenc kapitány

Fotó: Facebook/ Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Ágoston Ferenc kamaszkorában ismerkedett meg a repüléssel, majd több mint 5000 órát és 13 000 felszállást teljesített a Honvédségnél, a Rendőrség Légi Rendészeténél és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nél. Nemcsak kiváló pilóta, hanem higgadt, megbízható ember is, aki munkájával számos életet mentett és generációkat tanított a repülésre – írják róla.

A hozzászólásokban sokan fejezték ki hálájukat és tiszteletüket a kapitánynak, sokan aktív, boldog nyugdíjas éveket kívántak neki.