augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

23°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A végtelenbe és tovább

32 perce

Az utolsó felszállás – búcsú a legendás légimentőstől

Címkék#légimentős#Ágoston Ferenc#bázis#kapitány

Teol.hu

Csütörtökön szállt fel utoljára a légimentő bázisról Ágoston Ferenc (ÁGI) kapitány utolsó mentőrepülésére Szekszárdon – írta bejegyzésében a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 

Ágoston Ferenc kapitány
Fotó: Facebook/ Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Ágoston Ferenc kamaszkorában ismerkedett meg a repüléssel, majd több mint 5000 órát és 13 000 felszállást teljesített a Honvédségnél, a Rendőrség Légi Rendészeténél és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-nél. Nemcsak kiváló pilóta, hanem higgadt, megbízható ember is, aki munkájával számos életet mentett és generációkat tanított a repülésre – írják róla.

A hozzászólásokban sokan fejezték ki hálájukat és tiszteletüket a kapitánynak, sokan aktív, boldog nyugdíjas éveket kívántak neki. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu