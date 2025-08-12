Invázió Bogyiszlón: a polgármester lábán másztak fel a gusztustalan rovarok

Nagy számú ázsiai márványos poloska okoz problémát Bogyiszló egyes részein. A helyzetre Tóth István polgármester hívta fel a figyelmet, aki elmondta, hogy a rovarok a falu határában lévő repcetáblákra petéztek. Az azokból kikelt példányok a tarlóról szivárognak be a lakott területre, ahol még találnak élelmet, élő növényeket, sok kellemetlenséget okozva a lakosságnak. A polgármester hozzátette, hogy amikor személyesen maga is meggyőződött a problémáról, azt tapasztalta, hogy a most még apró rovarok tömegével kezdtek el felmászni a lábán. A megoldás reményében a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztályához fordult az önkormányzat.

Az ázsiai márványos poloska nagyon hasonlít az őshonos bogyómászó poloskához. Forrás: TEOL

Csak az ázsiai márványos poloska érkezett meg, a természetes ellensége nem

Dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnököt kérdeztük arról, mit érdemes tudni az ázsiai márványos poloskáról, és lehet-e valamilyen módon védekezni ellene. Elmondta, hogy ahogy a rovar neve is utal rá, Ázsiából érkezett hozzánk a szállítmányozás révén. A természetes ellensége viszont nem jött vele együtt, így az elmúlt 5-8 évben rendkívül felszaporodott, és komoly károkat tud okozni a kertekben, mezőgazdasági területeken.