Én ilyet nem rendeltem

22 perce

Invázió Bogyiszlón: a polgármester lábán másztak fel a gusztustalan rovarok

Kellemetlen, büdös rovarok, amik könnyen áttelelnek. Míg az őshonos fajoknak vannak természetes ellenségei, addig az ázsiai márványos poloska kedvére dézsmálja a termést.

Révészné Hanol Erzsébet

Nagy számú ázsiai márványos poloska okoz problémát Bogyiszló egyes részein. A helyzetre Tóth István polgármester hívta fel a figyelmet, aki elmondta, hogy a rovarok a falu határában lévő repcetáblákra petéztek. Az azokból kikelt példányok a tarlóról szivárognak be a lakott területre, ahol még találnak élelmet, élő növényeket, sok kellemetlenséget okozva a lakosságnak. A polgármester hozzátette, hogy amikor személyesen maga is meggyőződött a problémáról, azt tapasztalta, hogy a most még apró rovarok tömegével kezdtek el felmászni a lábán. A megoldás reményében a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztályához fordult az önkormányzat.

Az ázsiai márványos poloska a keleti szállítmányokkal érkezett
Az ázsiai márványos poloska nagyon hasonlít az őshonos bogyómászó poloskához. Forrás: TEOL

Csak az ázsiai márványos poloska érkezett meg, a természetes ellensége nem

Dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnököt kérdeztük arról, mit érdemes tudni az ázsiai márványos poloskáról, és lehet-e valamilyen módon védekezni ellene. Elmondta, hogy ahogy a rovar neve is utal rá, Ázsiából érkezett hozzánk a szállítmányozás révén. A természetes ellensége viszont nem jött vele együtt, így az elmúlt 5-8 évben rendkívül felszaporodott, és komoly károkat tud okozni a kertekben, mezőgazdasági területeken.

Az ázsiai márványos poloska nagyon hasonlít a bogyómászó poloskához, amely őshonos Magyarországon, így természetes ellenségei fenntartják az egyensúlyt. Keletről jött rokonaik színe szürkés-barnás, márványos mintázatú, és mivel nincs, ami elpusztítaná őket, kedvükre dézsmálják a termést. Az élő növényeket, gyümölcsöket pusztítják, így permetezni sem lehet azokat. A szántóföldön, a learatott területen ez szintén nem lehetséges, így csak a folyamatos védekezés segíthet valamelyest csökkenteni a számukat.

Tömegével jelenhetnek meg

Augusztus végén, szeptemberben viszont arra lehet számítani, hogy ahol jelen vannak, ott esténként tömegével jelennek meg, ősszel pedig behúzódnak a házakba, elbújnak, és mivel évek óta enyhék a telek, könnyen átvészelik a hűvösebb időszakokat. Egyénileg lehet védekezni ellenük, kapható poloskairtó szer, de számítani kell rá, hogy másnap újabb példányok jelennek meg – mondta a szakember.

 

