A Braille írás is otthonra talált az emlékházban
Különleges programon vett részt nemrég Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesülete. A tagokat a Babits Mihály Emlékház látta vendégül, ahol irodalmi műsorral tisztelegtek az írók emléke előtt. A rendezvény a „Pont 200” projekt egyik kiemelt állomása volt.
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesületének tagjai nemrég a szekszárdi Babits Mihály Emlékház vendégei voltak. A csapatot Rubányi Anita fogadta. Az intézmény múzeumpedagógusa örömmel nyugtázta, hogy a vármegyénkben élő látássérültek közül ilyen sokan kedvelik az irodalmat.
Babits Mihály Emlékház, Braille írással
A látogatók alkalomhoz illő ajándékkal is kedveskedtek, átadták Rubányi Anitának a „Pont 200” projekt keretében elkészült munkáikat. Azaz, Babits Mihály író-költő Szekszárd 1915 nyarán című versének, valamint Mészöly Miklós író Térkép Aliscáról elnevezésű novellájának Braille átiratát. A kedves mozzanatot Braille bemutató keretezte. Bálványossy Zoltán, az egyesület akadálymentesítési koordinátora felolvasta a Babits-vers első versszakát, majd elkészítette az emlékház munkatársának Braille írású névjegyét. Emellett röviden bemutatta a Braille írógép használatának és a pontírás olvasásának módszerét.
Rubányi Anita elszavalta Babits Mihály Szekszárd 1915 nyarán című versét, majd Rákóczi Szilvia, az egyesület Tamási városában élő tagtársa énekelt el két szép dalt. Ezt követően az épület földszintjén és udvarán a vendégek színvonalas tárlatvezetést hallgathattak meg a nagy költő valaha volt lakóhelyéről. – Megvalósult az, ami a „Pont 200” tervezet egyik célja – mondta el Kovács Lászlóné, az egyesület elnöke. – Nevezetesen az, hogy a Babits Mihály és Mészöly Miklós emlékét őrző épületekben egy-egy általuk készített mű is megtalálható és olvasható legyen a vakok írásával.