A Braille írás is otthonra talált az emlékházban

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Vármegyei Egyesületének tagjai nemrég a szekszárdi Babits Mihály Emlékház vendégei voltak. A csapatot Rubányi Anita fogadta. Az intézmény múzeumpedagógusa örömmel nyugtázta, hogy a vármegyénkben élő látássérültek közül ilyen sokan kedvelik az irodalmat.

Az egyesület tagjai a Babits Mihály Emlékház udvarán, az intézmény névadójának szobra körül. Fotó: Beküldött fotó

Babits Mihály Emlékház, Braille írással

A látogatók alkalomhoz illő ajándékkal is kedveskedtek, átadták Rubányi Anitának a „Pont 200” projekt keretében elkészült munkáikat. Azaz, Babits Mihály író-költő Szekszárd 1915 nyarán című versének, valamint Mészöly Miklós író Térkép Aliscáról elnevezésű novellájának Braille átiratát. A kedves mozzanatot Braille bemutató keretezte. Bálványossy Zoltán, az egyesület akadálymentesítési koordinátora felolvasta a Babits-vers első versszakát, majd elkészítette az emlékház munkatársának Braille írású névjegyét. Emellett röviden bemutatta a Braille írógép használatának és a pontírás olvasásának módszerét.