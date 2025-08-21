Talán balek azért nem vagyok?!

A minap belefutottam egy intelligencia tesztbe. Volt vagy 35 kérdés és köztük több logikai feladvány. Az ígérte a teszt készítője, ha kitöltöm, megkapom, hogy mekkora IQ-val, vagyis intelligencia hányadossal rendelkezem. Nosza, gondoltam, és végig vágtáztam a kérdéseken. Úgy tíz válaszonként kaptam is dicséretet, hogy az átlaghoz képest hogyan gazdálkodtam az idővel, és biztatott, hogy nem vagyok balek, csak így tovább.

Ha nem vagyok balek, akkor okos vagyok

Forrás: kvizguru.hu

Egyre lelkesebb voltam. Amikor a végére értem, vártam az eredményt. Még feltett vagy öt kérdést, de ezek nem a szellemi képességeim csekkolására vonatkoztak, hanem adminisztratív jellegűek voltak. Például életkorom, lakcímem, foglalkozásom, párkapcsolatom, e-mail címem.

Végül a slusszpoén: a bankszámlaszámom. Ugyanis az eredményt csak e-mailben tudja elküldeni részletes elemzéssel, ha az adott összeget előre levonhatja.

Becsületére legyen mondva, nem kért nagy összeget, megelégedett 1500 forinttal. Gondolom sok megrendelésre számított.m Természetesen itt megálltam, nem fizettem, és a további adataimat sem adtam meg.

De azóta is azon gondolkodom, miért éppen egy IQ teszten keresztül akarták felmérni, hogy ki mekkora hülye, képes-e fizetni egy meg nem nevezett valakinek, akármekkora összeget is.

Mindenesetre legalább humora volt annak, aki ezt az egészet kitalálta. Én gratulálok neki.