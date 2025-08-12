augusztus 12., kedd

Búcsú

2 órája

Gyászol a polgárőr társadalom: 53 éves korában elhunyt Bán Zoltán

Címkék#Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség#halálhír#polgárőrség#gyász#Bán Zoltán

Bán Zoltán halálhírét közölte a Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség.

Teol.hu

Szomorú hírt közölt Facebook-oldalán a Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség. „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bán Zoltán, a Dunaföldvári Polgárőrség alelnöke tragikus hirtelenséggel életét vesztette.

Bán Zoltánt nemcsak a családja, hanem polgárőr társai is gyászolják. Forrás:  Facebook

Zolit 53 éves korában veszítettük el. Személyében nem csak egy apát, társat, hanem egy olyan polgárőrt is elveszítettünk, aki mindig a közösségért dolgozott. Vidáman, jó kedvűen az első hívó szóra ment, segített!”

Temetéséről később adnak információt.

 

