Figyelem! Sok embert érintő banki leállás várható

Sokak számára okozhat kellemetlenséget a banki leállás, amelyet a CIB Bank jelentett be augusztus közepére. A pénzintézet hivatalos tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én este 10 órától augusztus 15-én reggel 5 óráig számos funkció nem lesz elérhető karbantartás miatt.

Sok ügyfelet érint a banki leállás. - Fotó: Meteoritka / Forrás: Shutterstock

Pontosan mit jelent a banki leállás?

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

– fogalmazott hivatalos weboldalán a CIB Bank.

Ha valaki a karbantartási időszak után is hibát tapasztal a szolgáltatások működésében, érdemes haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.