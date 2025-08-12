Pénzügyek
Figyelem! Sok embert érintő banki leállás várható
A nagybank online szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők. A banki leállás érintheti a netbankot, a mobilappot és az online fizetéseket is.
Sokak számára okozhat kellemetlenséget a banki leállás, amelyet a CIB Bank jelentett be augusztus közepére. A pénzintézet hivatalos tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én este 10 órától augusztus 15-én reggel 5 óráig számos funkció nem lesz elérhető karbantartás miatt.
Pontosan mit jelent a banki leállás?
- A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
- Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
- A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
– fogalmazott hivatalos weboldalán a CIB Bank.
Ha valaki a karbantartási időszak után is hibát tapasztal a szolgáltatások működésében, érdemes haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
