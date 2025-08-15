augusztus 15., péntek

Bartal-emlékmű

1 órája

Az emlékezés friss virágai figyelmeztetik az arra járókat a mulandóságra (képgalériával)

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#balesetek#megemlékezés#rendőrség#balesetmegelőzés#közlekedés

Közlekedési balesetek áldozatairól emlékeztek meg péntek délelőtt. A Bartal-emlékműnél tartott összejövetelen az országos rendőrfőkapitány helyettese is beszélt.

Szepesi László

Koszorúk, az emlékezés virágai vannak az obeliszk talapzatánál, a Paksról Kölesdre vezető út jobboldalán. Halálos baleset történt ezen a helyen 1938. augusztus 16-án, délután. Az akkor még földes úton egy autót előzött a tehetséges motorversenyző, ifj. Bartal György, s a porfelhőben nem látva a szembejövő lovaskocsit, belerohant. Életét már nem lehetett megmenteni. Egy évre rá, a tragikus baleset helyén a motoros édesapja állíttatta emlékművet avattak a Tolna Vármegyei Autós és Motoros Club tagjai. Aztán jött a háború, a baleset emléke feledésbe merült, a Bartal-emlékművet pedig lassan eltakarták a gyorsan növő bokrok, fák.

Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány helyettes is beszédet mondott a Bartal-emlékműnél
Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány helyettes is beszédet mondott a Bartal-emlékműnél. Fotó: Mártonfai Dénes

Illés László figyelt fel az alig látható emlékműre

A már alig látható építményt az ezredforduló után vette észre arra autózva Illés László, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának vezetője. Nézte rajta a nehezen olvasható feliratokat, majd, mert érdekelte a múlt, a levéltárban kikutatta a romos emlékmű eredetét. A következő évre az obeliszket helyrehozták, s az lett a Tolna megyében történt közlekedési balesetek áldozatainak emlékműve. Egyben felkiáltójel, figyelmeztetés, hogy vigyázzunk másokra és magunkra is az utakon.

Pénteken délelőtt néhány percre megállt itt a forgalom, s mint bő két évtized óta minden augusztusban, megemlékeztek a közlekedési balesetek áldozatairól.

Tolna az egyik legbiztonságosabb vármegye

Bíró Attila, a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke köszöntőjében elmondta, huszonkettedik alkalommal állnak a Bartal György emlékére állított szobor előtt, s az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelentheti, a megemlékezés és az ezt követő bizottsági ülés elérte célját. A közös együtt gondolkodás és munka meghozta gyümölcsét, Tolna közlekedésbiztonsági szempontból továbbra is az ország egyik legbiztonságosabb vármegyéje. Az obeliszk melletti táblákra minden évben bevésik a számot, amely mutatja, hányan vesztették életüket közúti közlekedési balesetben az előző év során, s azért dolgoznak, az a céljuk, hogy ez a szám majd nulla legyen.

Nemcsak Bartal György történetéről szól

Ezt követően dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány helyettes, az Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak az elnöke idézte fel a balesetet. Elmondta, hogy a fiatalember motorján volt egy ezüstplakett, rajt a felirat: Gondolj apádra, anyádra, és lassan haladj. Ezt a feliratot édesapja idősebb Bartal György szereltette fel, mintha előre megérezte volna a bekövetkező tragédiát. Ez az emlékmű – folytatta – nem csak Bartal György történetéről szól, minden áldozatéról, aki közlekedési balesetben vesztette életét. 

A balesetekben elhunytakra emlékeztek a Bartal-emlékműnél

Fotók: Mártonfai Dénes

Ma Magyarországon még mindig közel ötszáz ember hal meg évente közlekedési balesetben, s a tapasztalat azt mutatja, ha három egyszerű szabályt mindenki betartana: a sebességhatárokat és az adott körülményekhez illeszkedő tempót, az előzési és az elsőbbségadási szabályokat, a közlekedési balesetek többsége megelőzhető lenne. Ehhez – folytatta – tegyük hozzá, soha ne üljenek volán mögé alkohol vagy kábítószer hatása alatt, és mindig használják a passzív biztonsági eszközöket, a sisakot autóban a biztonsági övet.

A rendőrség komplex, több pilléren nyugvó stratégiát követ a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A technikai fejlesztések a helyszínelési innovációk, a járműpark korszerűsítése, a célzott balesetmegelőzési programok és a szigorodó jogszabályi háttér mind azt szolgálják, hogy évről évre kevesebb ember veszítse életét. Az eddigi eredmények biztatóak, de a cél eléréséhez további következetes munkára és a társadalom minden szereplőjének támogatására van szükség.

Az ünnepség befejezéseként a résztvevők az emlékmű előtt elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Elsőként dr. Hablicsek Nikoletta vármegyei rendőrfőkapitány és dr. Kuczik János Zoltán, majd a társszervek, közigazgatási szervek, motoros klubok képviselői. 

Ezt követően Kölesden a meghívottak részvételével ülést tartott a Tolna Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság. Az ülésre az utóbbi években a sajtó nem kap meghívót.

 

