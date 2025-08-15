Az emlékezés friss virágai figyelmeztetik az arra járókat a mulandóságra (képgalériával)

Koszorúk, az emlékezés virágai vannak az obeliszk talapzatánál, a Paksról Kölesdre vezető út jobboldalán. Halálos baleset történt ezen a helyen 1938. augusztus 16-án, délután. Az akkor még földes úton egy autót előzött a tehetséges motorversenyző, ifj. Bartal György, s a porfelhőben nem látva a szembejövő lovaskocsit, belerohant. Életét már nem lehetett megmenteni. Egy évre rá, a tragikus baleset helyén a motoros édesapja állíttatta emlékművet avattak a Tolna Vármegyei Autós és Motoros Club tagjai. Aztán jött a háború, a baleset emléke feledésbe merült, a Bartal-emlékművet pedig lassan eltakarták a gyorsan növő bokrok, fák.

Dr. Kuczik János Zoltán rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány helyettes is beszédet mondott a Bartal-emlékműnél. Fotó: Mártonfai Dénes

Illés László figyelt fel az alig látható emlékműre

A már alig látható építményt az ezredforduló után vette észre arra autózva Illés László, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályának vezetője. Nézte rajta a nehezen olvasható feliratokat, majd, mert érdekelte a múlt, a levéltárban kikutatta a romos emlékmű eredetét. A következő évre az obeliszket helyrehozták, s az lett a Tolna megyében történt közlekedési balesetek áldozatainak emlékműve. Egyben felkiáltójel, figyelmeztetés, hogy vigyázzunk másokra és magunkra is az utakon.