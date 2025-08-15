A Bartina néptáncosai is a szekszárdi delegációval tartottak

„Bánáti testvérvárosunk, Lugos legnagyobb ünnepe a Nagyboldogasszony napja köré szervezett Lugosi Búcsú, melyre több évtizede mindig meghívást kap Szekszárd is. Nagy örömünkre a Bartina Néptánc Egyesület is részt vesz az ünnepség fontos elemét jelentő nemzetközi néptáncfesztiválon és mutathatja be kiváló tudását” – írta a közösségi oldalon Berlinger Attila, szekszárdi polgármester.

A szekszárdi delegáció (Facebook)

A városvezető kiemelte, hogy fontos a baráti kapcsolatok ápolása, melyben nagy szerepet játszik a Szekszárdi Református Egyházközség és a Szekszárd-Lugos Baráti Társaság is, melynek tagjaival együtt utaztak ki egy rövid, de tartalmas látogatásra lugosi barátaikhoz. Ami a programjukat illeti: délután a polgármesteri hivatalos fogadáson, majd az istentiszteleten és a fesztivál hivatalos megnyitóján a német, szerb, moldovai és a többi küldöttség tagjaival együtt vesznek részt, számolt be róla Berlinger Attila.