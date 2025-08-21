augusztus 21., csütörtök

Augusztus 20.

7 perce

A város ezer éves történetéről szól az ünnep

Címkék#kenyérszentelés#Nyúl Viktor#dr. kovács klára#államalapítás

Augusztus 20-án Bátaszéken is méltóságteljes eseményekkel emlékeztek az államalapításra és Szent István királyra. A hagyományokhoz híven a közös ünneplés középpontjában az új kenyér megszentelése állt, amely a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb szimbóluma. Így ünnepelt Bátaszék.

Teol.hu
A város ezer éves történetéről szól az ünnep

Az ünnepi szentmisét Nyúl Viktor, Bátaszék plébánosa celebrálta, aki a hívők figyelmét arra irányította, hogy a kenyér nem csupán a mindennapi élet alapvető tápláléka, hanem a közösség erejének, az összetartozásnak és a teremtés rendjének jelképe is. A mise keretében sor került az új kenyér megáldására és megszentelésére, amelyből minden jelenlévő részesülhetett.

Nyúl Viktor, Bátaszék plébánosa az újkenyér és a közösség kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Fotó: Facebook

Bátaszéken ismét bizonyított a helyi közösség

Idén is a város közössége iránti szolgálat és önzetlen felajánlás jegyében készült el az új kenyér. A hagyomány szerint dr. Kostyálné dr. Kovács Klára és családja, valamint Pomsár Imre és családja ajánlották fel a kenyeret. Az ünneplők köszönetüket fejezték ki a családoknak, akik gesztusukkal nemcsak a helyi közösséget erősítették, hanem a nemzeti hagyomány tovább éléséhez is hozzájárultak.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott dr. Bozsolik Róbert polgármester, aki hangsúlyozta: Szent István király hite, bátorsága és az összefogásba vetett bizalma ma is példaként áll előttünk. „Városunk története is erről szól: arról, hogy itt mindig egymásra támaszkodva, békességben éltek együtt különböző nemzetiségek és közösségek” – fogalmazott a polgármester.

Beszédében azt emelte ki, hogy ma is a békés együttélés, egymás meghallgatására való törekvés és az összefogás lehet a biztos alap Bátaszék és az egész ország számára.

Az ünnepség zárásaként a megszentelt kenyér szimbolikus jelentősége mellett a polgármester jókívánságait is tolmácsolta: „Legyen áldott az új kenyér – és legyen áldás a mindennapjainkon is! Isten áldja Bátaszék minden lakóját!”

 

