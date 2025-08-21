augusztus 21., csütörtök

Hamarosan becsengetnek. Visszaszámlálás indul!

Becsengetés előtt: indul a 10 napos játék, értékes nyereményekkel!

Iskolakezdés előtti EXTRA lehetőség: 10 nap, 5 játék, értékes nyeremények! (Fotó: Shutterstock)

A nyár vége nem könnyű időszak a családoknak. Lassan véget ér a szünidő, és az iskolakezdésre való felkészülés rengeteg plusz terhet jelent a szülőknek. Szerencsére nem feltétlenül kell problémaként megélni ezt az időszakot, például, ha egy játékkal kezdesz: nyeremenyjatek.teol.hu.

A szeptember izgalmas, egyben stresszes időszak a családok életében. Persze az iskolakezdés játékos is lehet! A szülők tíz napon át, ötféle játékban tehetik próbára az ügyességüket. A sikeres teljesítők sorsoláson vesznek részt, naponta nyerhetnek vásárlási utalványokat, végül a fődíj is az övék lehet.

Az utalványok nemcsak a kötelező tanszerek beszerzését könnyítik meg, többféle céllal is felhasználhatók, hiszen a szülőknek a füzeten és ceruzán kívül időre, energiára és feltöltődésre is szükségük van.

Vegyél részt te is a játékos iskolakezdésben! Játssz velünk augusztus 21. és 30. között, kattints erre a linkre: nyeremenyjatek.teol.hu, és könnyítsd meg a dolgodat! A 10 napos játékban kétnaponta új lehetőség vár rád – ne hagyd ki, hiszen minden önfeledt pillanat jól jön majd a szeptemberi rohanásban. 

 

