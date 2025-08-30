augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szilva az uborkák között

2 órája

„Nyugodtan lehet kísérletezni”– Edit néni elárulta, mitől áll el évekig a lekvár és a savanyúság

Címkék#befőzés#uborka#lekvár

Idén nem sok tennivalójuk adódott azoknak a háziasszonyoknak, akik sárgabarackból vagy meggyből szerettek volna lekvárt készíteni, mert ezekből a gyümölcsökből alig termett. A befőzés azonban nem csak lekvár készítéséből áll. Itt van a szezonja az almapaprikának, az uborkának és bőven termett dinnyéből, és úgy tűnik szőlőből is.

Mauthner Ilona

Az eddigi kerti munkáink eredményei már begyűjthetők, hiszen beérett a paradicsom, az uborka és talán szilvából is lesz elég. Idén ugyan kevesebb az alapanyag a befőzéshez, éppen ezért azt a keveset is meg kell becsülni.

A befőzés gyümölcse - lekvárok egyedi dekorral
A legtöbb háziasszony büszke a saját készítésű lekvárjaira, savanyúságaira. A befőzés nem ördöngösség, bárki megtanulhatja
Fotó: MW/Hegedüs Márk

A befőzés öröme, hogy a sajátodat fogyasztja a család

Egyszerre elfogyasztani szinte lehetetlen mindent, ami beérik, ezért érdemes tartósítani, savanyúságokat készíteni, aszalni. A tartósítási eljárások célja, hogy a mikrobiológiai aktivitás gyakorlatilag megszűnjön, ellenkező esetben a termék megromlik. Sokféle tartósítási eljárás van, ilyen a szárítás, aszalás, befőzés.

A befőzésnek kevés trükkje van, de azokat szigorúan be kell tartani, különben nem sikerül a mutatvány. Az egyik a türelem: szánjunk rá kellő időt. A másik a tökéletes tisztaság – legalábbis a konyha azon fertályán, ahol dolgozunk. Használjunk tiszta konyharuhát, minden eszköz legyen frissen elmosva. Semmiféle morzsa ne kerüljön a befőzés közelébe. A harmadik titok pedig a hibátlan alapanyag. 

Mindig nagyméretű fazékban főzzük a lekvárokat, hogy ne fröcskölje tele a tűzhelyet, ha már kezd forrni. Alaprecept: minden lekvár ugyanúgy készül. A lekvárok valójában ugyanazzal a technológiával készülnek, a feldarabolt vagy pépesített gyümölcsöt édesítjük, sűrítjük, forraljuk, a habját leszedjük, majd üvegekbe töltjük. A megtöltött, lezárt üvegeket fejre állítjuk, így hagyjuk kihűlni. Választhatjuk a lassú kihűlést, a dunsztolást, amikor az üvegeket jól betakargatjuk plédekkel, így biztosítva, hogy fokozatosan hűljenek ki. Mindkét módszerrel eláll a lekvár, ha tökéletesen tiszták voltak az üvegek. 

Ha dzsemesebb verziót szeretnénk, adagoljunk hozzá dzsemﬁxet a zacskón található leírás szerint. A legjobb alaplekvárok napon érett gyümölcsökből készülnek. Kezdőként is bármelyiket el tudjuk készíteni. 

Lekvár minden ízben a befőzés után
Ízlés dolga, hogy ki, mit tesz el lekvárnak és savanyúságnak
Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Nagymama befőttje, kompótja, savanyúsága

Egy bátaszéki nagymama megosztotta velünk az egyik legegyszerűbb receptjét is. A megmosott szilvát kimagozva, félbe vágva üvegbe teszi, amit szódával enged fel, a tetejére tartósítószert tesz és már kész is a befőtt. A szilvás gombócnak valót szokta így tartósítani.

Edit néni kiemelte, nagyon fontos, hogy a hely, ahová eltesszük az elkészült finomságokat, jól szellőzzön és hűvös legyen. 

– A legjobb, ha az embernek van egy jó kis kamrája, ami jól szellőzik, így akár évekig elállhatnak a lekvárok, befőttek. Persze szívesen teszek el savanyúságokat is, amelyeknek a fűszerezése ízlés dolga. Nyolcvanegy év alatt sok mindent kipróbáltam már, én személy szerint el szoktam rakni az uborka, paprika és paradicsom mellett a karfiolt, az előfőzött sárgarépát, de akár a zöldbabot is. Nyugodtan lehet kísérletezni – ajánlotta a bátaszéki nagymama. 

Tájegységenként változó, hogy mi kerül a savanyító lébe. Edit néni elmondta, a menye például a szilvát is beteszi a savanyúságok közé, mások pedig akár az éretlen görögdinnyét is megsavanyítják. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu