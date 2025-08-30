1 órája
„Nyugodtan lehet kísérletezni”– Edit néni elárulta, mitől áll el évekig a lekvár és a savanyúság
Idén nem sok tennivalójuk adódott azoknak a háziasszonyoknak, akik sárgabarackból vagy meggyből szerettek volna lekvárt készíteni, mert ezekből a gyümölcsökből alig termett. A befőzés azonban nem csak lekvár készítéséből áll. Itt van a szezonja az almapaprikának, az uborkának és bőven termett dinnyéből, és úgy tűnik szőlőből is.
Az eddigi kerti munkáink eredményei már begyűjthetők, hiszen beérett a paradicsom, az uborka és talán szilvából is lesz elég. Idén ugyan kevesebb az alapanyag a befőzéshez, éppen ezért azt a keveset is meg kell becsülni.
A befőzés öröme, hogy a sajátodat fogyasztja a család
Egyszerre elfogyasztani szinte lehetetlen mindent, ami beérik, ezért érdemes tartósítani, savanyúságokat készíteni, aszalni. A tartósítási eljárások célja, hogy a mikrobiológiai aktivitás gyakorlatilag megszűnjön, ellenkező esetben a termék megromlik. Sokféle tartósítási eljárás van, ilyen a szárítás, aszalás, befőzés.
A befőzésnek kevés trükkje van, de azokat szigorúan be kell tartani, különben nem sikerül a mutatvány. Az egyik a türelem: szánjunk rá kellő időt. A másik a tökéletes tisztaság – legalábbis a konyha azon fertályán, ahol dolgozunk. Használjunk tiszta konyharuhát, minden eszköz legyen frissen elmosva. Semmiféle morzsa ne kerüljön a befőzés közelébe. A harmadik titok pedig a hibátlan alapanyag.
Mindig nagyméretű fazékban főzzük a lekvárokat, hogy ne fröcskölje tele a tűzhelyet, ha már kezd forrni. Alaprecept: minden lekvár ugyanúgy készül. A lekvárok valójában ugyanazzal a technológiával készülnek, a feldarabolt vagy pépesített gyümölcsöt édesítjük, sűrítjük, forraljuk, a habját leszedjük, majd üvegekbe töltjük. A megtöltött, lezárt üvegeket fejre állítjuk, így hagyjuk kihűlni. Választhatjuk a lassú kihűlést, a dunsztolást, amikor az üvegeket jól betakargatjuk plédekkel, így biztosítva, hogy fokozatosan hűljenek ki. Mindkét módszerrel eláll a lekvár, ha tökéletesen tiszták voltak az üvegek.
Ha dzsemesebb verziót szeretnénk, adagoljunk hozzá dzsemﬁxet a zacskón található leírás szerint. A legjobb alaplekvárok napon érett gyümölcsökből készülnek. Kezdőként is bármelyiket el tudjuk készíteni.
Nagymama befőttje, kompótja, savanyúsága
Egy bátaszéki nagymama megosztotta velünk az egyik legegyszerűbb receptjét is. A megmosott szilvát kimagozva, félbe vágva üvegbe teszi, amit szódával enged fel, a tetejére tartósítószert tesz és már kész is a befőtt. A szilvás gombócnak valót szokta így tartósítani.
Edit néni kiemelte, nagyon fontos, hogy a hely, ahová eltesszük az elkészült finomságokat, jól szellőzzön és hűvös legyen.
– A legjobb, ha az embernek van egy jó kis kamrája, ami jól szellőzik, így akár évekig elállhatnak a lekvárok, befőttek. Persze szívesen teszek el savanyúságokat is, amelyeknek a fűszerezése ízlés dolga. Nyolcvanegy év alatt sok mindent kipróbáltam már, én személy szerint el szoktam rakni az uborka, paprika és paradicsom mellett a karfiolt, az előfőzött sárgarépát, de akár a zöldbabot is. Nyugodtan lehet kísérletezni – ajánlotta a bátaszéki nagymama.
Tájegységenként változó, hogy mi kerül a savanyító lébe. Edit néni elmondta, a menye például a szilvát is beteszi a savanyúságok közé, mások pedig akár az éretlen görögdinnyét is megsavanyítják.