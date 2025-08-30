„Nyugodtan lehet kísérletezni”– Edit néni elárulta, mitől áll el évekig a lekvár és a savanyúság

Az eddigi kerti munkáink eredményei már begyűjthetők, hiszen beérett a paradicsom, az uborka és talán szilvából is lesz elég. Idén ugyan kevesebb az alapanyag a befőzéshez, éppen ezért azt a keveset is meg kell becsülni.

A legtöbb háziasszony büszke a saját készítésű lekvárjaira, savanyúságaira. A befőzés nem ördöngösség, bárki megtanulhatja

Fotó: MW/Hegedüs Márk

A befőzés öröme, hogy a sajátodat fogyasztja a család

Egyszerre elfogyasztani szinte lehetetlen mindent, ami beérik, ezért érdemes tartósítani, savanyúságokat készíteni, aszalni. A tartósítási eljárások célja, hogy a mikrobiológiai aktivitás gyakorlatilag megszűnjön, ellenkező esetben a termék megromlik. Sokféle tartósítási eljárás van, ilyen a szárítás, aszalás, befőzés.

A befőzésnek kevés trükkje van, de azokat szigorúan be kell tartani, különben nem sikerül a mutatvány. Az egyik a türelem: szánjunk rá kellő időt. A másik a tökéletes tisztaság – legalábbis a konyha azon fertályán, ahol dolgozunk. Használjunk tiszta konyharuhát, minden eszköz legyen frissen elmosva. Semmiféle morzsa ne kerüljön a befőzés közelébe. A harmadik titok pedig a hibátlan alapanyag.

Mindig nagyméretű fazékban főzzük a lekvárokat, hogy ne fröcskölje tele a tűzhelyet, ha már kezd forrni. Alaprecept: minden lekvár ugyanúgy készül. A lekvárok valójában ugyanazzal a technológiával készülnek, a feldarabolt vagy pépesített gyümölcsöt édesítjük, sűrítjük, forraljuk, a habját leszedjük, majd üvegekbe töltjük. A megtöltött, lezárt üvegeket fejre állítjuk, így hagyjuk kihűlni. Választhatjuk a lassú kihűlést, a dunsztolást, amikor az üvegeket jól betakargatjuk plédekkel, így biztosítva, hogy fokozatosan hűljenek ki. Mindkét módszerrel eláll a lekvár, ha tökéletesen tiszták voltak az üvegek.

Ha dzsemesebb verziót szeretnénk, adagoljunk hozzá dzsemﬁxet a zacskón található leírás szerint. A legjobb alaplekvárok napon érett gyümölcsökből készülnek. Kezdőként is bármelyiket el tudjuk készíteni.

Ízlés dolga, hogy ki, mit tesz el lekvárnak és savanyúságnak

Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Nagymama befőttje, kompótja, savanyúsága

Egy bátaszéki nagymama megosztotta velünk az egyik legegyszerűbb receptjét is. A megmosott szilvát kimagozva, félbe vágva üvegbe teszi, amit szódával enged fel, a tetejére tartósítószert tesz és már kész is a befőtt. A szilvás gombócnak valót szokta így tartósítani.