A gyökérzónás mederkotrás után akadálytalanul jöhet a víz a legnagyobb hazai holtágrendszerbe
Az Aszályvédelmi Akcióterv részeként elkezdődött a Bogyiszlói-főcsatorna gyökérzónás mederkotrása. Ez gondoskodik a Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlásáról.
Több hónapja zajlik a kormány által meghirdetett „Vizet a tájba!” program, valamint nyár eleje óta országszerte folynak vízhiány elleni intézkedések az Aszályvédelmi Akcióterv keretében. Mindez Tolna vármegyét is érinti, és ezekben a napokban kotrási munkákat végeznek a Bogyiszlói-főcsatornán, amely a Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlásáért felel – tájékoztatott a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, amely előre lefektetett ütemterv alapján, a jogszabályi előírásokhoz igazodva, az időjárási – meteorológiai, hidrológiai – körülmények függvényében folyamatosan végzi az aszályvédelmi feladatokat.
A Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlását segíti a mederkotrás
Mint írják, a 04.14. Bölcske-Bogyiszló vízhiánykezelő körzetben, a talaj vízháztartási adataira alapozva 2025. június 28. óta II. fokú vízhiány elleni védekezési készültség van érvényben. A területen elhelyezkedő Bogyiszlói-főcsatornán az Aszályvédelmi Akcióterv részeként, nyár elején meghatározott ütemezés alapján kotrási munkálatok kezdődtek a héten, a tervek szerint 5955 folyóméter hosszban. A gyökérzónás mederkotrással a mederben lévő lágyszárú növényzet eltávolítása történik.
Erre azért van szükség, mert a Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlása kizárólag a Bogyiszlói-főcsatornán keresztül lehetséges. A holtág vízpótlásának hatékonyságát meghatározza a Bogyiszlói-főcsatorna állapota, annak vízszállító képessége. Annak érdekében, hogy a Duna irányából érkező víz (megfelelő vízmennyiség esetén) elérje a holtágat, szükséges a főcsatorna szakaszos kotrásának elvégzése. Mindez az érintett önkormányzattal egyetértésben történik, illetve egyeztetéseket folytatott a vízügy a területen illetékes természetvédelmi kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal is, hiszen a beavatkozás során a természeti értékek megőrzése kiemelt feladat. A munkálatok 2025. augusztus 31-ig befejeződnek, a beavatkozás költsége több mint 20,4 millió forint.
A július végén levonuló árhullám a tolnai holtágak vízpótlását segítette
Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, a Dunán levonuló árhullámnak köszönhetően félmillió köbméter víz érkezett a Tolnai-Holt-Duna ágakba, várhatóan 25-30 centiméteres vízszintemelkedést elérve. A Bogyiszlói-főcsatornán július 31. és augusztus 2. között a Karaszifoki-zsilip nyitásával vízpótlás történt. A Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlását a Duna tetőző vízállása sajnos nem tette lehetővé, mivel annyi víz nem érkezett, hogy a holtágba eljusson. Ugyanakkor a zsilip nyitásával a Bogyiszlói-főcsatorna részleges feltöltését, ökológiai vízpótlását el lehetett végezni nyolcezer köbméter víz beeresztésével.
