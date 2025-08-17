A gyökérzónás mederkotrás után akadálytalanul jöhet a víz a legnagyobb hazai holtágrendszerbe

Több hónapja zajlik a kormány által meghirdetett „Vizet a tájba!” program, valamint nyár eleje óta országszerte folynak vízhiány elleni intézkedések az Aszályvédelmi Akcióterv keretében. Mindez Tolna vármegyét is érinti, és ezekben a napokban kotrási munkákat végeznek a Bogyiszlói-főcsatornán, amely a Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlásáért felel – tájékoztatott a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, amely előre lefektetett ütemterv alapján, a jogszabályi előírásokhoz igazodva, az időjárási – meteorológiai, hidrológiai – körülmények függvényében folyamatosan végzi az aszályvédelmi feladatokat.

A Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlása kizárólag a Bogyiszlói-főcsatornán keresztül lehetséges

Fotó: Archív fotó

A Bogyiszlói-Holt-Duna vízpótlását segíti a mederkotrás

Mint írják, a 04.14. Bölcske-Bogyiszló vízhiánykezelő körzetben, a talaj vízháztartási adataira alapozva 2025. június 28. óta II. fokú vízhiány elleni védekezési készültség van érvényben. A területen elhelyezkedő Bogyiszlói-főcsatornán az Aszályvédelmi Akcióterv részeként, nyár elején meghatározott ütemezés alapján kotrási munkálatok kezdődtek a héten, a tervek szerint 5955 folyóméter hosszban. A gyökérzónás mederkotrással a mederben lévő lágyszárú növényzet eltávolítása történik.