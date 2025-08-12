25 perce
Minden gyerek kedvence ez a mese! Csütörtöktől a moziban is megnézheti
A „Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból” című mozifilmmel idén ünnepli 15. születésnapját a Bogyó és Babóca rajzfilmsorozat. A KEDD Animációs Stúdióban, Bartos Erika mesekönyvei alapján készült produkció a legelső, 2010-es megjelenése óta töretlen népszerűségnek örvend a legkisebbek körében.
Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból címmel idén augusztusban kerül mozikba a hetedik Bogyó és Babóca film. A mozifilm 13 rövid meséből áll, hogy a kisgyermekek is könnyen értelmezni tudják a látottakat. A szelíd és vidám képsorok biztonságos hangulatot teremtenek a vetítéseken, így a film tökéletes választás első mozizáshoz. A mozifilmben az epizódok úgy követik egymást, mintha egy gyerektársaságban mindenki elmesélné a többieknek a legkedvesebb történetét: Bogyó bűvésszé válik, Baltazár megtanulja, miért kell szabályosan közlekedni, Alfonz pedig új barátra lel.
A már korábban megismert és megkedvelt szereplők mellett újak is feltűnnek: az elkóborolt csemetéjét kereső Béka, Zengő, az üvegszárnyú lepkelány, Légy Lajos, az optikus, aki Döme, a krumplibogár számára készít szemüveget, a lomtalanításban segítő fürgebogarak, a hős tűzoltó bogarak, a szerencsét hozó füstbogár-kéményseprő és a vonatvezető skarlátbogár. A mesék játékosan tanítanak olyan fontos értékeket, mint a természetvédelem, a közösségi összefogás ereje és az egymás iránti figyelem.
Bogyó és Babóca – Mesék a pöttyös házból
Bartos Erika így írt a hetedik évadról: „A filmévadnak alapot adó könyv, a „Mesék a pöttyös házból” az egyik kedvencem a Bogyó és Babóca sorozatból. Számos olyan témát körbejártam benne, amely minden óvodást érdekel: ilyen a kukásautó, a tűzoltó, a kéményseprő, a KRESZ táblák, az árnyjátékozás, vonatozás, bújócskázás… Szívvel-lélekkel szőttem ezek köré egyszerű történeteket. Kifejezetten szerettem Döme meséjét is, melyben a krumplibogár szemüveges lesz, illetve a tükörről szóló epizódot: sokat dolgoztam rajta, hogy megfelelően rajzoljam le a „tükörben tükör” jelenséget.”
A meseszereplők hangját ezúttal is Pogány Judit, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész kölcsönzi, aki nem kevesebb mint száz karaktert szólaltat meg egyedi hangon. A rajzfilm zenéjéért és hangzásvilágáért ismét Szabó Tibor, a gyerekdalairól ismert zeneszerző és előadóművész felel. A film rendezőpárosa Fazakas Kinga és M. Tóth Géza, készült a KEDD Animációs Stúdióban.
Születésük óta életük természetes része ez a mese
„Több szempontból különleges élmény a számomra, hogy részt vehetek egy ilyen hosszú távon sikeres produkció megalkotásában. Azok a nézők, akik a legelső Bogyó és Babóca mozifilmet még lelkes kisgyerekként élvezték, mostanra már inkább kísérőként ülnek a moziban. Felnőtt egy olyan generáció, amely tagjai számára a születésük óta az életük természetes része ez a mesevilág – számukra a Bogyó és Babóca sorozat valamennyi szereplőjének, történetének a létezése magától értetődő – nyilatkozta M. Tóth Géza, a KEDD Animációs Stúdió vezetője, a Bogyó és Babóca filmek társrendezője.
Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból augusztus 14-től megtekinthető a mozikban.