Minden gyerek kedvence ez a mese! Csütörtöktől a moziban is megnézheti

Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból címmel idén augusztusban kerül mozikba a hetedik Bogyó és Babóca film. A mozifilm 13 rövid meséből áll, hogy a kisgyermekek is könnyen értelmezni tudják a látottakat. A szelíd és vidám képsorok biztonságos hangulatot teremtenek a vetítéseken, így a film tökéletes választás első mozizáshoz. A mozifilmben az epizódok úgy követik egymást, mintha egy gyerektársaságban mindenki elmesélné a többieknek a legkedvesebb történetét: Bogyó bűvésszé válik, Baltazár megtanulja, miért kell szabályosan közlekedni, Alfonz pedig új barátra lel.

Bogyó és Babóca – csütörtöktől a mozikban a gyerekek nagy kedvence

A már korábban megismert és megkedvelt szereplők mellett újak is feltűnnek: az elkóborolt csemetéjét kereső Béka, Zengő, az üvegszárnyú lepkelány, Légy Lajos, az optikus, aki Döme, a krumplibogár számára készít szemüveget, a lomtalanításban segítő fürgebogarak, a hős tűzoltó bogarak, a szerencsét hozó füstbogár-kéményseprő és a vonatvezető skarlátbogár. A mesék játékosan tanítanak olyan fontos értékeket, mint a természetvédelem, a közösségi összefogás ereje és az egymás iránti figyelem.

Bartos Erika így írt a hetedik évadról: „A filmévadnak alapot adó könyv, a „Mesék a pöttyös házból” az egyik kedvencem a Bogyó és Babóca sorozatból. Számos olyan témát körbejártam benne, amely minden óvodást érdekel: ilyen a kukásautó, a tűzoltó, a kéményseprő, a KRESZ táblák, az árnyjátékozás, vonatozás, bújócskázás… Szívvel-lélekkel szőttem ezek köré egyszerű történeteket. Kifejezetten szerettem Döme meséjét is, melyben a krumplibogár szemüveges lesz, illetve a tükörről szóló epizódot: sokat dolgoztam rajta, hogy megfelelően rajzoljam le a „tükörben tükör” jelenséget.”