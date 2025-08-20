augusztus 20., szerda

Augusztus 20

1 órája

Bonyhád ünnepelt: Merész Konrád-díjat, virágos portákat és ösztöndíjakat adtak át

Címkék#ünnepség#ösztöndíj#Szent István#Filóné Ferencz Ibolya

Gaál-Martin Elvira pedagógus vehette át az idén a Merész Konrád-díjat a bonyhádi művelődési központban, ahol Szent István király és az új kenyér ünnepére gyűltek össze augusztus 20-án. A város önkormányzata minden évben ezen a napon adja át a kiemelkedő oktató-nevelő munkáért járó elismerést, illetve a Virágos Bonyhádért Díjat a Colonia Alapítvány tanulmányi ösztöndíjaival egyetemben. Ünnepi köszöntőt a térség országgyűlési képviselője, Dr. Csibi Krisztina mondott.

Tóth Róbert

Szent István emléke máig kötelez mindannyiunkat, leginkább a helytállásra a jelenben, és hogy vigyázzunk szeretett hazánkra, óvjuk a veszélyektől, védjük meg függetlenségét – emelte ki beszédében dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő, aki első uralkodónk kapcsán azokról az erényekről is szót ejtett, amelyeket örökségül hagyott ránk. Ezeket képviselve lelki, szellemi és erkölcsi téren is egy nagyszerű közösséggé válhatunk – olyanná, amelyben nincs gőg, gyűlölködés és árulás.

Gaál-Martin Elvira pedagógus vehette át az idén a Merész Konrád-díjat
Fotó: Denes Martonfai

Augusztus huszadika egyszerre kapcsolódik a magyar identitástudat és államszervezet gyökereihez, valamint az új gabonából sült kenyérhez, amely a közösséget, az életet és a teremtőnek szóló hálát is jelképezi. Ennek tükrében áldották meg a történelmi egyházak képviselői az új kenyeret, amelyet Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere szegett meg.

Az ünnepségen levetített – és Bonyhád Város Önkormányzata közösségi oldalain is elérhető – kisfilm Gaál-Martin Elvirát mutatja be, aki a “pedagógia iránti elkötelezettsége, a néptánc és éneklés, valamint a hagyományőrzés területén végzett példaértékű munkája, illetve a gyermekek körében végzett tehetséggondozó és közösségépítő tevékenysége elismeréseként” érdemelte ki a Merész Konrád-díjat. A kitüntetést 1997 óta adományozza Bonyhád város képviselő-testülete azoknak a pedagógusoknak, akiknek életpályája a városban kifejtett oktató-nevelő munka iránti elhivatottságról tanúskodik. 

Filóné Ferencz Ibolya szegte meg az új kenyeret
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

A családi ház, társasház, gazdálkodó szerv vagy intézmény kategóriába benevezett portákat járta végig a nyáron a „Virágos Bonyhádért” program bíráló bizottsága, hogy végül a legszebbeket az augusztus huszadikai ünnepségen ismerjék el.

A porták tulajdonosai illetve képviselői – családi ház kategóriában: Rittinger Antalné, Kerekes Ferencné, Dunai Beatrix, Kelemen Ferencné, Papp Lászlóné, Teiml Ferencné, Faluközi Judit; társasház kategóriában: Madách Imre utca 12.; gazdálkodó szerv kategóriában: Szombath Jázmin; intézmény kategóriában pedig: a Bonyhádi Gondozási Központ – kertjük és utcafrontjuk ápolásával, virágosításával szebbé és rendezettebbé varázsolták környezetüket és a várost.

Bonyhád ünnepelt: Merész Konrád-díjat, virágos portákat és ösztöndíjakat adtak át

Fotók: Mártonfai Dénes

Az ifjú generáció példás képviselői is a figyelem középpontjába kerültek a városi ünnepségen – a Colonia Alapítvány ugyanis kiosztotta tanulmányi ösztöndíjait azoknak a tehetséges bonyhádi középiskolás diákoknak, akik folyamatosan legalább 4,8-es tanulmányi átlagot teljesítenek, mindemellett aktívak a közösségi tevékenységek, a sport, a kultúra vagy a tanulmányi versenyek terén.

Idén összesen kilenc tanuló részesült az ösztöndíjban: Künsztler Eliza, Kovács Tamara, János Nóra, Géjó Viola, Farkas Kíra, Lőrincz Boglárka, László Nóra, Böcz Nóra és Fábián Anna.

 

