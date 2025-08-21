Bonyhád városa Facebook kampányban hívja fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára (videókkal)

Az egészséges életmód is kulcs a megelőzésben. Bonyhád város hivatalos Facebook oldalán kampányt indított, melyben a rákszűrések fontosságáról beszélnek a város illetőleg a térség képviselői.

Csibi Krisztina a térség országgyűlési képviselője egy családi tragédiát, nagynénjének elvesztését hozta fel példának, akit 50 évesen veszített el méhnyakrák következtében. Arról beszélt, mindenki ragadja meg az alkalmat, hogy idejében megelőzhessék a családi tragédiákat.

Vizin Balázs a vármegyei közgyűlés alelnöke videójában azt emelte ki, hogy bár a jelek megvannak, az emberek nem cselekszenek időben. Éppen ezért kiemelten fontos ez a kampány, mely felhívja a figyelmet arra, hogy mielőbb forduljanak orvoshoz és menjenek el a szűrő vizsgálatokra.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester videoüzenetében arról beszélt bár mindenki aki érintett a szűrővizsgálatokban, személyesen megkapta az értesítést a háziorvosától illetőleg a vármegyei tisztifőorvostól, ennek ellenére a vizsgálatok mindenki számára elérhetőek ingyenesen, gyorsan fájdalommentesen. Egy kérdésre kell választ adni – mondta Filóné Ferencz Ibolya –, volt e családban daganatos megbetegedés, ha igen, mindenki megelőzheti a vizsgálattal, hogy ő is a kór áldozata legyen.

Filczinger Ágnes jegyző személyes tapasztalata alapján beszél a szűrővizsgálatok fontosságáról. Egy szűrővizsgálat eredményeként egyedül őt hívták vissza, amit tragédiaként élt meg. A szűrés nem tudja meggyógyítani a betegséget, mondta, de esélyt ad egy új életre.

Nem a szűrővizsgálattól kell félni és attól hogy ott kiderül valami, sokkal inkább attól, ha nem derül ki és már menthetetlen lesz a beteg . A megszólalók arra kérnek mindenkit, saját érdekükben vegyenek részt a programban.