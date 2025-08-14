Botrányosak ezek a fiatalok...

Van egy dal, ami napok óta, időről-időre szembejön velem. Egy sor a dalszövegből, ami hatalmas présbe szorítja az ember szívét: „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” Nem kiabál, nem vádol, és mégis az ember torkán fennakad a levegő.

„Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Az énekes egy kedves srác, akit volt szerencsém megismerni. Alig múlt tizennyolc, mikor negyedik lett egy tehetségkutatóban. Két éve egy rövid dokumentumfilmet készítettünk is vele. Közvetlen, csupaszív fiú, aki mosollyal oldja a csendet és dallal a nehézséget. Bátor, szókimondó, a húszas éveiben jár, tetőtől-talpig zene és ritmus. Most pedig itt van ez a dal, ami egyre nagyobb hullámokat vet a neten – és bennem is.

„Nem értitek a gyereketeket” – vajon nekik milyen érzés?

Még nem indultak el a nagybetűs életbe a gyerekeim. Még itt vannak körülöttem, még nekem teszik fel a kérdéseiket, még tudok válaszokkal szolgálni, még figyelnek rám. De ahogy ez a sor visszhangzik „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?”, érzem: a legnagyobb siker az lesz, ha ezt a végtelen csalódottságot és jogos bírálatot megfogalmazó kérdést soha nem teszik majd fel nekem. Ne kelljen felnőttként egymás szemébe nézve azt hallani tőlük: „Semmi közünk egymáshoz, becsaptatok, már nem tudunk hinni nektek. ”

Nem ígérem, hogy minden szavukat, minden döntésüket meg fogom érteni. Azt viszont megfogadom, hogy nem „dobok égő gyufát a szalmára”. Ez a sor: „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” nekem most egy emlékeztető. Egy halk, kitartó dallam, ami figyelmeztet: érteni nem mindig könnyű, de megéri próbálkozni. Egy életen át is akár.