1 órája
Botrányosak ezek a fiatalok...
Van egy dal, ami napok óta, időről-időre szembejön velem. Egy sor a dalszövegből, ami hatalmas présbe szorítja az ember szívét: „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” Nem kiabál, nem vádol, és mégis az ember torkán fennakad a levegő.
Az énekes egy kedves srác, akit volt szerencsém megismerni. Alig múlt tizennyolc, mikor negyedik lett egy tehetségkutatóban. Két éve egy rövid dokumentumfilmet készítettünk is vele. Közvetlen, csupaszív fiú, aki mosollyal oldja a csendet és dallal a nehézséget. Bátor, szókimondó, a húszas éveiben jár, tetőtől-talpig zene és ritmus. Most pedig itt van ez a dal, ami egyre nagyobb hullámokat vet a neten – és bennem is.
„Nem értitek a gyereketeket” – vajon nekik milyen érzés?
Még nem indultak el a nagybetűs életbe a gyerekeim. Még itt vannak körülöttem, még nekem teszik fel a kérdéseiket, még tudok válaszokkal szolgálni, még figyelnek rám. De ahogy ez a sor visszhangzik „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?”, érzem: a legnagyobb siker az lesz, ha ezt a végtelen csalódottságot és jogos bírálatot megfogalmazó kérdést soha nem teszik majd fel nekem. Ne kelljen felnőttként egymás szemébe nézve azt hallani tőlük: „Semmi közünk egymáshoz, becsaptatok, már nem tudunk hinni nektek. ”
Nem ígérem, hogy minden szavukat, minden döntésüket meg fogom érteni. Azt viszont megfogadom, hogy nem „dobok égő gyufát a szalmára”. Ez a sor: „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” nekem most egy emlékeztető. Egy halk, kitartó dallam, ami figyelmeztet: érteni nem mindig könnyű, de megéri próbálkozni. Egy életen át is akár.