augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Botrányosak ezek a fiatalok...

Címkék#gyerek#dal#jegyzet

Balogh Éva

Van egy dal, ami napok óta, időről-időre szembejön velem. Egy sor a dalszövegből, ami hatalmas présbe szorítja az ember szívét: „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” Nem kiabál, nem vádol, és mégis az ember torkán fennakad a levegő.

„Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?”
„Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?”  Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Az énekes egy kedves srác, akit volt szerencsém megismerni. Alig múlt tizennyolc, mikor negyedik lett egy tehetségkutatóban. Két éve egy rövid dokumentumfilmet készítettünk is vele. Közvetlen, csupaszív fiú, aki mosollyal oldja a csendet és dallal a nehézséget. Bátor, szókimondó, a húszas éveiben jár, tetőtől-talpig zene és ritmus. Most pedig itt van ez a dal, ami egyre nagyobb hullámokat vet a neten – és bennem is.

„Nem értitek a gyereketeket” – vajon nekik milyen érzés?

Még nem indultak el a nagybetűs életbe a gyerekeim. Még itt vannak körülöttem, még nekem teszik fel a kérdéseiket, még tudok válaszokkal szolgálni, még figyelnek rám. De ahogy ez a sor visszhangzik „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?”, érzem: a legnagyobb siker az lesz, ha ezt a végtelen csalódottságot és jogos bírálatot megfogalmazó kérdést soha nem teszik majd fel nekem. Ne kelljen felnőttként egymás szemébe nézve azt hallani tőlük: „Semmi közünk egymáshoz, becsaptatok, már nem tudunk hinni nektek. ” 

Nem ígérem, hogy minden szavukat, minden döntésüket meg fogom érteni. Azt viszont megfogadom, hogy nem „dobok égő gyufát a szalmára”. Ez a sor: „Milyen érzés, hogy nem értitek a gyereketeket?” nekem most egy emlékeztető. Egy halk, kitartó dallam, ami figyelmeztet: érteni nem mindig könnyű, de megéri próbálkozni. Egy életen át is akár. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu