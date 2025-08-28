augusztus 28., csütörtök

Bővül a szolgáltatás: új buszútvonalat vezetnek be

PK telephely néven létesítenek új megállót Paks közelében.

Révészné Hanol Erzsébet

Új vonallal bővül szeptember elsejétől a Paksi Közlekedési Kft. szolgáltatási köre, amely az 5-ös jelzést kapja. A vonalon indított járatok a Gesztenyés utcai megálló és a Paksi Közlekedési Kft. forgalmi hálózatába újonnan bevont „PK telephely” elnevezésű megállóhely között fogják szállítani az utasokat. A két végállomás között mindkét irányban érinteni fogják a Jedlik Ányos utca, a Költségvetési üzem és a Szőlőhegy megnevezésű megállóhelyeket.

Új vonal bevezetésével bővít a Paksi Közlekedési Kft.
Forrás: Paksi Közlekedési Kft.

A PK telephely megálló a Nagydorog felé vezető 6232-es jelzésű országos mellékúton már meglévő, és a MÁV Személyszállítási Zrt. által „Kölesdi útelágazás” néven használt megállópárban létesül, a Paksi Közlekedési Kft. telephelyére vezető bekötő út torkolatánál. Menetrendben azért nem követik a korábban a Volánbusz által választott megnevezést, mert ezzel a névvel már van egy másik megálló a Biritópuszta felé vezető 6231-es mellékúton. További részleteket itt talál.

Ezzel együtt, a tanítási időszak kezdetével az 1S járatok nem közlekednek tovább, viszont újra elindulnak az 1A járatok. Ez azonban nem jelenti a menetrend változását, hiszen csak a tanítási időszakra érvényes rendelkezések lépnek életbe.

 

