Meglepő változás a paksi tereken – erről határoztak a képviselők

Korszerűsítik az ivókutakat Pakson. Az önkormányzati beruházás részeként a város több közterén, illetve játszótereken valósul meg a fejlesztés. Nagy Balázs alpolgármester a TelePaks-nak nyilatkozva elmondta, hogy a megújult tömbbelsőkbe már nagyon nem illenek bele a régi kék artézi kutak, ezért a modernizáció jegyében ezek cseréjéről és újak felszereléséről határoztak.

Korszerű darabokra cserélik a régi kék köztéri kutakat

Forrás: TelePaks

Nyár elején rendelte meg az önkormányzat az új köztéri ivókutakat, amelyek mostanra megérkeztek, így elkezdődhetett a kihelyezésük. Ez a város hét pontját érinti: a Barátság úti tömbbelső játszóterét, a Box Büfé melletti parkot, a Hősök terét, az Ifjúság úti játszóteret, a Kodály Zoltán utcai játszóteret, a KRESZ-park melletti területet, valamint a Kurcsatov utcai játszóteret. A beruházás a fejlesztési céltartalék terhére valósul meg bruttó 2,1 millió forintból.