1 órája
Budapest meghajolt a szekszárdi diákok előtt – a Kolpingosok taroltak a fesztiválon! (GALÉRIA)
A Szekszárdi Kolping Iskola Lakástextil-készítő osztályának tanulói önzetlen munkájukkal rendszeresen támogatnak több szervezetet is. Figyelemreméltó, hogy éppen a legnehezebb sorsú fiataloknak fontos, hogy segítsenek a rászorulókon.
A Szekszárdi Kolping Iskola diákjai több alkalommal varrtak szívpárnákat a szekszárdi kórház sebészeti osztályán gyógyuló emlő műtött nők számára. Szívesen készítettek a foltvarró kiállítás megnyitójára is tombolatárgyakat, valamint szatyrokat és ülőpárnákat az iskola részére.
A tanulók részt vettek a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett adománygyűjtéseken is. Most pedig, szorgalmuk és tehetségük elismeréséül meghívást kaptak a Budapesten megrendezésre került Országos Foltvarró Fesztiválra. A rangos szakmai esemény legmeghatóbb fénypontja az volt, amikor a céhmesterek és a külföldi textilművészek mellett az iskola tanulóit is bemutatták. A diákok a rendezvényen a Varrógépcentrum versenyén, a varróderby-n is megmérettették magukat. Szorgalmukat értékes ajándékcsomaggal jutalmazták a fesztivál szervezői. A fiatalok, visszajelzéseik alapján, a mennyországban érezték magukat, akik még soha nem kaptak ennyi ajándékot és elismerést.
A Kolpingosok taroltak a fesztiválonFotók: Beküldött képek