A bukovinai székelyek ünnepe ez a találkozó (videó és galéria)

Augusztus első hétvégéje hagyományosan a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál időpontja. Több mint ezer táncost, hagyományőrző kórustagot látnak ilyenkor vendégül Bonyhádon, éltetve a székelyek évszázadokra visszanyúló közös örökségét. A pénteki nyitónapon celebrált szentmiséjén erre a közös pontra emlékeztetett Keresztes Andor máriagyűdi esperes plébános is, azt hangsúlyozva, hogy a fesztivál nemcsak baráti találkozó, hanem testvértalálkozó is, hiszen székelyként mind egy családból származnak.

A Bukovinai Találkozások több puszta kulturális programnál

Fotó: Kiss Albert

Köszönet illeti a Bukovinai Találkozások szervezőit

A délelőtti Csalogató után, amelyen lengyel, román, ukrán és magyar néptánccsoportok léptek fel Bonyhád különböző helyszínein, ízelítőt adva kultúrájukból, kora estétől a Kaszinókertben folytatódott a program a hivatalos megnyitóval. Elsőként Filóné Ferencz Ibolya polgármester köszöntette a vendégeket, arra kérve a megjelenteket, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzenek a tavaly elhunyt Potápi Árpád Jánosra. Ezt követően köszönetet mondott mindazoknak, aki több hónapja tartó áldozatos munkájukkal ismét megvalósították a rendezvényt.

Sok gyerek öltött a viseletet

Dr. László Eszter, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke beszédében az ősök erőfeszítéseit méltatta. Mint mondta, 1764-től Bukovinába költöztek, ott éltek, próbáltak talpra állni, gyökeret verni, és az azóta eltelt 261 évben is sikerült a hagyományaikat, népszokásaikat megőrizni. Kiemelte, hogy a Bukovinai Találkozások egy jó lehetőség arra, hogy ne felejtsék el, honnan jöttek, és az idei már a harminchatodik alkalom, amikor ezt megteszik. Örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a fesztivál három napja során több mint ezren öltik magukra viseletüket, és úgy látja, ez az első év, amikor nagyon sok gyerek viseli azt. Nemcsak magyarországi, hanem erdélyi, vajdasági, lengyel és ukrán gyermekcsoportok is képviseltetik magukat a rendezvényen.

Fotó: Kiss Albert

Akit nem felejtünk, annak örök élete van

Hagyomány, hogy Madéfalva polgármestere is köszönti a vendégeket, így nem volt ez másképp ezúttal sem. Szentes Csaba egyenes a bogrács mellől, a gasztronómiai sátorból érkezett a színpadra. Ennek oka, hogy csapatával ők is részt vettek a főzésben, hogy ünnepi vacsora kerülhessen az asztalra, ahogy az egy ilyen eseményen illik. Potápi Árpád Jánosról szólva pedig úgy fogalmazott, hogy az, akiről beszélünk, akit nem felejtünk el, akinek a lelke köztünk van, annak örök élete van és ő is itt van. Arról is beszélt, hogy a történelem viharai megtépázták az országokat, mégis itt vagyunk, megismerjük és elfogadjuk egymás kultúráját, örülünk egymásnak, ami nagy érték a mai világban, legyünk erre büszkék.