Ingyenes

Buszos kirándulás: A Magyar Nemzeti Galériába indulnak Tolna vármegyéből

Címkék#buszos kirándulás#Magyar Nemzeti Galéria#ingyenes

Teol.hu
Buszos kirándulás: A Magyar Nemzeti Galériába indulnak Tolna vármegyéből

Buszos kirándulást szerveztek (illusztrációs kép)

Forrás: MW

Tolnanémedi önkormányzata a közösségi médiában tájékoztatta a lakosságot, hogy lehetőség nyílik ingyenes buszos kirándulásra Budapestre, amelynek célállomása a Magyar Nemzeti Galéria. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósul meg, és Kisszékelyhez csatlakozva Tolnanémediből tíz fő részvétele biztosított. A kirándulás időpontja: 2025. szeptember tizenharmadika, szombat. A részvétel díjmentes, de a helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni.

 

